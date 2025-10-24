El convento de Santa Clara de Sevilla tendrá una cafetería en el compás

Un nuevo impulso a la rehabilitación integral de uno de los conjuntos monacales más emblemáticos de Sevilla. La Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente acaba de sacar a licitación los proyectos para restaurar algunos de los espacios más importantes del Real Monasterio de Santa Clara: el compás y sus construcciones aledañas y la puerta reglar y otras dependencias propias de la vida monástica. El importe de estas licitaciones alcanza los 8.528.275 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución de todas las actuaciones previstas es de 36 meses.

Con esta licitación, el Ayuntamiento continúa con la recuperación de este histórico edificio que adquirió al Arzobispado (con la excepción de la iglesia y sus dependencias anexas) en el año 2001. El primero de los proyectos se centrará en la zona que históricamente conformaba el acceso al monasterio por la calle Santa Clara, abarcando la portada, el compás y las edificaciones colindantes. El objetivo principal de esta intervención es la estabilización estructural, la eliminación de las numerosas patologías existentes y la revalorización del conjunto. “El proyecto se divide en cinco zonas de actuación, que darán una nueva vida funcional a esta área del complejo”, señala el pliego.

La restauración de la portada barroca, acceso natural al convento

El acceso original al convento y su bella portada. / D. S.

Constituye el acceso principal al monasterio. Se trata de una obra barroca del primer tercio del siglo XVII que será objeto de una restauración rigurosa. La portada de ingreso se encuentra actualmente en muy mal estado, afectada por desprendimientos, pérdida de material, vegetación descontrolada y actuaciones descontextualizadas. Para su recuperación, se procederá al picado de revestimientos y una limpieza profunda de molduras y cornisas.

Se efectuará una restauración in situ de la azulejería, que incluye la limpieza superficial, la eliminación de suciedad y el rehundido del llagueado defectuoso, además de la fijación del vidriado y consolidación de la pasta cerámica. Para recuperar su imagen original, se desmontarán y reconstruirán los restos de los pináculos cerámicos, y se realizará un estudio de color para extraer los tonos originales que recubrían la entrada.

En el pasaje de entrada hacia al compás, se recuperará el pavimento original de losas de Tarifa de 20 x 20 cm, dispuestas a cartabón, alternadas con chinos lavados y rematado con bordillo de granito.

El compás: un umbral recuperado

Estado actual del compás. / D. S.

El compás del monasterio, un espacio libre de cerca de 800 metros cuadrados que actúa como umbral de acceso al convento, presenta un gran nivel de deterioro. Se busca recuperarlo como un espacio urbano de transición entre la calle y el propio monumento.

La propuesta de intervención incluye el estudio y catalogación de los pavimentos originales, que serán levantados y acopiados para su reposición. Se ejecutará una excavación de 40 cm y se extenderán capas de albero compactado y una solera de hormigón para volver a pavimentar con los mismos materiales y disposición. Además, se desmontará y recolocará la fuente existente, que será restaurada y perfectamente nivelada. La vegetación se podará y resanará, dotándola de unos alcorques adecuados. Se dotará a todo este espacio de la iluminación adecuada y una red de riego.

Nuevos usos para las edificaciones colindantes

La antigua portería. / D. S.

Una de las grandes novedades del proyecto es la transformación de las edificaciones adyacentes al compás para dotar al monasterio de servicios modernos, asegurando el acceso y uso universal.

La antigua portería será transformada en la zona de control, sirviendo como punto de información, control y venta de entradas, además de albergar cuadros eléctricos e instalaciones técnicas. Se restaurará su fachada y se recuperará la cubierta de teja inclinada original.

La casa del capellán acogerá la tienda de recuerdos y los aseos. La propuesta mantendrá la imagen y tipología de la edificación, reconstruyendo las partes más modernas y garantizando la coherencia constructiva con materiales tradicionales como morteros de cal y cubiertas de teja.

La futura cafetería de Santa Clara. / D. S.

Los antiguos lavaderos (edificación oeste), que se encontraban en un estado de conservación “francamente malo”, se convertirán en una cafetería con una amplia terraza exterior. El interior contará con un sólo espacio a doble altura, cubierto por una bóveda de cañón, la cual estará descolgada de la estructura de madera sin tocar los muros preexistentes, “buscando acentuar el carácter contemporáneo de la pieza y establecer un diálogo con la historia del compás”.

Estado actual y estado modificado del espacio expositivo. / D. S.

Las edificaciones junto a la puerta reglar se destinarán a salas de exposiciones (dos salas en forma de “L” en planta baja y primera). Para mejorar la accesibilidad, se instalará un ascensor. Además, se construirá un aljibe subterráneo en el patio para la centralización de los equipos de protección contra incendios (PCI), eliminando el sistema actual que contamina los paramentos patrimoniales.

La puerta reglar y dependencias monacales

El segundo de los proyectos licitados es que comprende la puerta reglar y las dependencias de vida monástica. Las obras se centran específicamente en un sector clave para comprender el funcionamiento del antiguo convento. Entre las edificaciones objeto de esta intervención (denominada Fase 3 y 4) se encuentran la antigua celda prioral (que fue la torre palacio de Don Fadrique), el claustro de las novicias, y diversas viviendas y huertas anexas.

Vista frontal de la puerta reglar y patio de acceso. / D. S.

El proyecto contempla una secuencia de usos completamente nueva. La puerta reglar, que fue el acceso original de las religiosas, se convertirá en el nuevo punto de entrada para los visitantes del Espacio Santa Clara. Desde allí, el claustro funcionará como elemento distribuidor para conectar las distintas zonas de exposición, incluyendo el ala de dormitorios (actualmente cedida al ICAS) y los jardines de la Torre de Don Fadrique.

A través de la puerta reglar se realizará el acceso y control del visitante. Además de exponer piezas y realizar exposiciones temporales, permitirá enseñar cómo era la vida dentro del monasterio, así como la historia y evolución del edificio. En primer lugar, se eliminarán las tres salas localizadas en el patio reglar, que permitirán devolver la dimensión original del espacio, así como contemplar la torre del palacio de Don Fadrique actualmente oculta tras estas.

Vista parcial de la torre-celda prioral desde el patio de acceso a la puerta reglar. / D. S.

En segundo lugar, se ejecuta la construcción de una nueva escalera en madera en el vestíbulo para permitir la circulación y el acceso a la planta superior. “Esta escalera-mueble se ejecuta sin tocar los paramentos existentes, permitiendo reconocer su nueva factura además de poder ser un elemento reversible y de fácil desmontado dado el valor patrimonial del espacio”.

Una intervención de urgencia estructural

La necesidad de la intervención es palpable, según el pliego, ya que las estancias seleccionadas se encuentran en un estado de conservación “deplorable”. Los informes de patologías señalan la existencia de “grandes problemas estructurales”, como la pudrición de forjados y la inestabilidad que ha obligado al apuntalamiento temporal de zonas clave como los locutorios, el recibidor de la puerta reglar y el lateral oeste del claustro bajo. La causa principal de los daños son las humedades graves provocadas por la entrada de agua de lluvia y la falta de mantenimiento prolongada.

Para abordar estos problemas, se ejecutarán labores de “estabilización estructural” y se eliminarán las patologías, incluyendo la limpieza de juntas y rejuntado con mortero de cal hidráulica natural. Además, se demolerá la tabiquería interior de factura reciente para recuperar la morfología original de las salas.

La rehabilitación no sólo repara, rescata la historia oculta del monasterio

La celda prioral con los óculos tetralobulados cegados y pinturas murales. / D. S.

La celda prioral (torre del palacio de Don Fadrique): Este es uno de los espacios más antiguos, y la intervención propone darle valor al programa decorativo e iconográfico de pintura mural. Mediante criterios conservativos, se sacarán a la luz pinturas ocultas durante siglos bajo capas de mortero, como epigrafías góticas y los huecos tetralobulados de la torre de época de Don Fadrique; y figuras de iconografía religiosa (como San Jorge).

El claustro de las novicias: Se propone la recuperación volumétrica de este claustro, que se localiza sobre una antigua alberca de época almohade. Se restaurarán los arranques de los pilares ochavados existentes y se construirán nuevas galerías expositivas “con lenguaje contemporáneo”, diferenciado del original para evitar “falsos históricos”.

Vista en alzado oeste del claustro de las novicias. / D. S.

Detalles constructivos: También se intervendrán elementos domésticos clave, como los lavaderos de piedra, y se eliminarán los cegamientos de los arcos de la llamada sala del arco gótico para restablecer la conexión entre las estancias.

Además de garantizar la accesibilidad física universal, el proyecto destaca por su compromiso con la “accesibilidad cognitiva”. Para ello, se ha propuesto la creación de un recorrido de realidad virtual que permita al visitante reconocer y comprender el nuevo Espacio Santa Clara antes de su recorrido físico.

Sala del arco gótico contigua a puerta Reglar. Vista de arco apuntado cegado que daría continuidad a la sala de época del palacio de Don Fadrique. / D. S.

El objetivo final es claro: acondicionar y recuperar las salas para “aumentar la superficie museística” del Espacio Santa Clara y permitir al ciudadano descubrir el conjunto monumental y su contenido de la manera más autónoma y segura posible.