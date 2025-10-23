Lista Roja del Patrimonio en peligro: Una torre del siglo II, último monumento sevillano incluido

La Torre del Cincho, un monumento funerario de gran valor histórico, que se encuentra actualmente en un estado de "ruina progresiva", es el último monumento sevillano incluido en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra. Este importante testimonio arquitectónico situado en Carmona, el único que subsiste de la necrópolis del despoblado iberorromano de Basilippo, presenta un riesgo de "caída y desaparición".

El monumento se ubica en el área de lo que fue la antigua ciudad de Basilippo, la cual tiene una cronología que abarca desde el siglo V a. C. hasta el II d. C.. La ciudad se concentraba en el mayor de tres pequeños cerros, cuya cota alcanza los 111 metros, y el monumento funerario se eleva colindante a estos.

Como informa Hispania Nostra, la torre es el resultado de una superposición de culturas en la zona. Las prospecciones han recogido material cerámico con amplio margen cronológico, predominando el material iberopúnico, junto con asas bífidas, bocas de ánforas y restos, aunque escasos, de terra sigillata hispánica.

La Torre del Cincho. / Hispania Nostra

En cuanto a su propósito, la Torre del Cincho es una torre funeraria. Se levantó como homenaje a un habitante desconocido pero influyente de la ciudad, con el fin de proteger sus cenizas. Se utilizaba el rito de incineración en bustum o fosa, sobre la cual se colocaba la pira para incinerar al difunto, garantizando que las cenizas quedaran recogidas en el foso.

Tiene la forma de un prisma rectangular y alcanza los 7 metros de altura. Presenta una planta cuadrada, con sus cuatro caras cuidadosamente orientadas a cada uno de los puntos cardinales.

La Torre del Cincho. / Hispania Nostra

Su construcción se realizó con lo que se conoce como “hormigón romano” u opus caementicium. Originalmente, el monumento tenía un revestimiento de enfoscado, del cual actualmente solo quedan pocos restos.

A pesar de ser un Bien catalogado, la conservación de la Torre del Cincho se ve seriamente comprometida. La decadencia y el deterioro del monumento podrían acelerarse debido a su particular ubicación: se encuentra en una finca privada y aislada, dentro de una tierra de laboreo en activo. Esta combinación de factores pone en peligro la permanencia de esta estructura histórica.

La Torre del Cincho. / Hispania Nostra

La torre fue incuida en la Lista Roja el pasado 23 de septiembre, días después del convento de San Sebastián, situado en el municipio de La Campana.