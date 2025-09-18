Un impresionante convento barroco, último monumento de Sevilla incluido en la Lista Roja del Patrimonio en peligro

Una joya en peligro. El convento de San Sebastián, situado en el municipio de La Campana, ha sido incluido en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra el pasado 15 de septiembre, "por el grave estado de conservación en que se encuentra". El histórico edificio, fundado por la orden franciscana en el siglo XVII, fue concebido bajo la advocación de San Sebastián, patrón local, y durante siglos constituyó un importante referente para la vida religiosa y social del entorno.

En la actualidad, conforme a lo registrado por Hispania Nostra, la propiedad reside en el Ayuntamiento tras una cesión temporal del Arzobispado de Sevilla y carece de protección legal específica, manteniendo una situación cada vez más crítica al carecer de recursos suficientes para acometer su restauración integral. Fuentes de la Archidiócesis de Sevilla han afirmado a este periódico que existe una voluntad firme y gran predisposición por parte del Consistorio para recuperar el convento y devolverle todo el esplendor de épocas pasadas.

Interior de la iglesia del convento de San Sebastián de La Campana. / Hispania Nostra

La iglesia fue levantada a finales del siglo XVIII y es atribuida a los hermanos Ruiz Florindo, maestros arquitectos del barroco andaluz que cuentan con relevantes obras en municipios cercanos como Osuna y Fuentes de Andalucía. Tras la exclaustración religiosa del siglo XIX, el conjunto pasó a la Archidiócesis de Sevilla y, aunque se mantuvo el culto hasta tiempos recientes, el deterioro se ha acentuado en los últimos años. El estado actual del inmueble, trasferido en condiciones precarias al Ayuntamiento de La Campana, sigue presentando deficiencias serias, pese a los esfuerzos realizados a través de intervenciones parciales ejecutadas por la escuela taller del municipio.

El exterior del inmueble. / Hispania Nostra

El convento de San Sebastián de la Campana destaca por ser un ejemplo singular del patrimonio religioso barroco en Sevilla. El edificio principal se erige como templo de planta de cruz latina articulado en una sola nave, dividida en cinco tramos con capillas laterales ubicadas entre robustos contrafuertes. Sus elementos arquitectónicos más reseñables incluyen una cubierta de bóveda de cañón con lunetos y arcos fajones, un crucero central coronado con media naranja sobre pechinas, y capillas laterales cubiertas por cañones perpendiculares. A los pies del templo se alza la característica torre de tres cuerpos, rematada por un chapitel.

Situación del convento y riesgos actuales

En la actualidad, el estado general del convento de San Sebastián de la Campana se califica como "muy deficiente". La principal amenaza detectada por los técnicos, que motivó la incorporación a la Lista Roja del Patrimonio, es el "riesgo de colapso estructural derivado del desarrollo de grietas profundas en diversos puntos del edificio". A pesar de que, gracias a la intervención de la escuela taller, algunas áreas han registrado mejoras parciales, la restauración integral ni siquiera ha comenzado por falta de recursos económicos municipales y ausencia de fondos provenientes de otras administraciones.

Interior de la iglesia del convento de San Sebastián de La Campana. / Hispania Nostra

Por otro lado, aunque parte del patrimonio mueble original permanece in situ, dicho conjunto se encuentra igualmente amenazado. Entre los elementos más destacados que aún se conservan, figura un valioso conjunto de yeserías barrocas y vestigios de pinturas al fresco. Sin embargo, estas joyas carecen de protección específica y se encuentra en avanzado riesgo de deterioro ante la exposición continuada a la humedad, la falta de mantenimiento y la posibilidad real de desplomes en el inmueble.

Interior de la iglesia del convento de San Sebastián de La Campana. / Hispania Nostra

Otras dependencias, como el antiguo claustro y zonas anexas del convento, presentan un mayor nivel de ruina. En numerosos puntos del complejo, la vegetación se ha instalado en muros y cubiertas, facilitando la progresión de daños estructurales. Según técnicos y asociaciones de defensa del patrimonio, "la situación del convento es crítica" y podría desembocar en su pérdida definitiva "si no se actúa de manera inmediata mientras aún es posible la recuperación".

Características arquitectónicas y relevancia histórica

Uno de los frescos de la iglesia. / Hispania Nostra

El templo del convento de San Sebastián ejemplifica la arquitectura religiosa del barroco andaluz, con una planta de cruz latina que facilita el desarrollo litúrgico y expositivo. Sobresalen la armonía compositiva de la nave única, los vanos del crucero y detalles ornamentales que la vinculan con la escuela de los Ruiz Florindo. El edificio fue durante siglos un núcleo vertebrador, ya que sirvió de residencia y sede de una importante comunidad franciscana que ejerció notoria influencia espiritual y social a lo largo de los siglos XVII y XVIII.

No es menos significativo que, después de la exclaustración ordenada en el siglo XIX, el inmueble haya transitado distintas fases de uso y abandono, pasando a ser responsabilidad del Arzobispado de Sevilla y posteriormente, en época reciente, del Ayuntamiento de La Campana. Durante este tiempo, el patrimonio material y artístico experimentó pérdidas, aunque aún quedan yeserías originales, pinturas y diversos bienes muebles que se consideran de notable valor para la historia local y provincial.

Protección jurídica, titularidad y situación administrativa

Una de las grietas del templo. / Hispania Nostra

Uno de los elementos que agravan la vulnerabilidad del conjunto es la ausencia de protección legal específica. Actualmente, el convento no figura amparado bajo ninguna figura de protección autonómica o estatal, lo que dificulta la captación de subvenciones y la puesta en marcha de proyectos de restauración de mayor alcance. "La falta de protección incrementa el riesgo de pérdida irreversible del conjunto", señalan desde Hispania Nostra y otras asociaciones patrimoniales.

Interior de la iglesia del convento de San Sebastián de La Campana. / Hispania Nostra

La inclusión del convento de San Sebastián en la Lista Roja del Patrimonio responde a varios criterios objetivos. Entre ellos destaca el riesgo inminente de colapso de la estructura, la falta de protección legal y la acumulación de daños materiales. Desde Hispania Nostra se ha subrayado que la situación sólo podrá revertirse si concurren actuaciones urgentes y recursos externos que permitan una intervención global y sostenida en el tiempo.