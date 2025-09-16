Dos mil años de historia de Sevilla en 100 metros cuadrados

Del siglo IX antes de Cristo al XI de nuestra era. La historia de Sevilla concentrada en 100 metros cuadrados. El Real Alcázar ha abierto este martes a las visitas la cripta arqueológica del Patio de Banderas. Un espacio en el que se puede apreciar la evolución histórica de la ciudad desde su fundación y que en sus diferentes cotas muestran vestigios de la ciudad fenicia, romana, visigoda e islámica, hasta entroncar con los orígenes del cercano palacio. Excavada entre 2008 y 2014, la apertura era una de las grandes tareas patrimoniales de la ciudad. A partir de ahora, se podrá visitar de manera guiada en grupo de 15 personas los martes, jueves y sábados, a las 10:30. El acceso es gratuito para nacidos y residentes en Sevilla.

El alcalde la ciudad, José Luis Sanz, acompañado por la gerente del Alcázar, Ana Jáuregui; y el arqueólogo, Miguel Ángel Tabales, ha asistido esta mañana a la puesta de largo de las visitas. Hasta ahora, pese a que los trabajos arqueológicos y de puesta a punto se terminaron hace más de diez años, los restos sólo se han podido visitar en contadas ocasiones. Sanz ha destacado que con esta apertura, que forma parte de la hoja de ruta marcada por la dirección del palacio, "se cumple un compromiso".

Los primeros visitantes de la cripta. / D. S.

Ha sido Tabales, catedrático de Arqueología de la US y responsable de las distintas excavaciones que se realizan en el Alcázar, quien ha entrado en los detalles de lo que podrán ver las personas que acudan a la visita: "Son 100 metros cuadrados humildes en lo constructivo, pero muy elocuentes y significativos porque muestran 2.000 años de la historia de la ciudad, desde su fundación en el siglo IX a.C. hasta el siglo XI, cuando arrancan las obras del Alcázar. No es normal en un yacimiento que pueda contar dos mil años de historia".

La mayor parte de las estructuras que podrán ver los visitantes se corresponden con el edificio romano construido en el siglo I a. C, en tiempos de Julio César. "Se trata de un área portuaria. Un almacén que muestra la pujanza económica de la Sevilla romana", ha añadido Tabales. Una galería de columnas romanas, vestigios de un posible templo dedicado a la diosa Isis, así como evidencias del gran maremoto del siglo III que arrasó la Sevilla romana, también son visibles en la cripta.

Algunos de los restos de la cripta. / D. S.

Durante la excavación también se localizaron restos visigodos de carácter posiblemente monacal y estructuras correspondientes al arrabal islámico y a la primera muralla del Alcázar. "Aquí se reúnen los 3.000 mil años de historia de Sevilla. En la cripta, con los restos desde el siglo IX a. C. y saliendo conectamos con el siglo XII y con la construcción del Alcázar de Al Mutamid", ha subrayado Tabales.

Un yacimiento didáctico que sigue oculto en su mayor parte

El recinto que se puede visitar desde este martes forma parte de una excavación mucho más amplia que abarca prácticamente todo el Patio de Banderas: casi 800 metros cuadrados. Los restos de la zona que no se puede ver se encuentran tapados y protegidos a la espera de que algún día puedan sumarse a la visita. "Es algo que se está estudiando. Forma parte de la hoja de ruta que nos marcamos hace dos años, pero ahora estamos atendiendo otras circunstancias", ha revelado Ana Jáuregui, gerente del monumento. En su momento , se llegó a realizar un completo estudio.

Todos los restos importantes sacados durante las excavaciones fueron catalogados y formarán parte de la exposición arqueológica que el Alcázar desarrollará en el semisótano del Palacio del Rey Pedro I, un espacio rehabilitado hace ya años, pero que sigue pendiente de los últimos trabajos que permitan su apertura.

El subsuelo del Patio de Banderas todavía guarda algunos secretos que los arqueólogos esperan poder investigar en un futuro. En este caso, se trata de excavar la zona sur, la más cercana al Apeadero, donde hay fundadas sospechas de que se puede encontrar el templo de Isis.