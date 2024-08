El arzobispo de Sevilla: "Los políticos deberían reconocer los aciertos del adversario"

Cazalla de la Sierra vive este fin de semana la romería de la Virgen del Monte, una de las fechas en la que esta bella localidad de la Sierra Norte (comarca ahora denominada con el larguísimo nombre de Sierra Morena de Sevilla) registra un lleno absoluto de visitantes. Previa a esta cita festiva, el pasado viernes el Círculo Cultural del Casino de este municipio acogió una tertulia que tuvo como protagonistas al arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses; y al subdirector de Diario de Sevilla, Carlos Navarro Antolín. Un encuentro que había suscitado el interés de los vecinos desde semanas antes y para el que se desplazaron diversas personalidades de la capital.

La charla-coloquio analizó la actualidad de la Iglesia de Sevilla, pero también la realidad social. En las casi dos horas que duró el acto se habló tanto de cofradías como de política, todo con un tono distendido donde no faltaron –por parte de los dos intervinientes– ciertos toques de humor que provocaron la risa e, incluso, el aplauso de los asistentes que, abanico en mano, combatían el leve calor en el patio del Casino, presidido por un azulejo de la Virgen del Monte.

Tras la bendición de estas instalaciones (con el enorme acetre del siglo XVIII, obra firmada por Gargallo y propiedad de la parroquia), tomó la palabra el presidente de la citada institución, Antonio Jesús Rosendo, quien dio la bienvenida a los presentes y obsequió al prelado con una estampa de la Patrona cazallera, que baja en romería este domingo desde su ermita para permanecer en el pueblo cuatro meses.

El arzobispo de Sevilla descubre una placa cerámica en el Casino de Cazalla / Redacción Sevilla

El arzobispo comenzó su intervención recordando que la vocación sacerdotal surgió en él a temprana edad, antes de los diez años. Hizo memoria de su juventud en el seminario de Barcelona, ciudad que ha marcado gran parte de su vida. En 1984, en plena Movida y asentada ya la democracia, se ordenó cura. Han pasado cuatro décadas, en las que, entre otros cometidos pastorales, ha sido obispo auxiliar de la Ciudad Condal y obispo de Tarrasa, destino previo a Sevilla.

“En Sevilla ha caído de pie, algo que sus antecesores no pudieron decir”, subrayó Navarro Antolín, a lo que el prelado contestó sin rodeos: “Pues actúo igual aquí que en Tarrasa”. Aseveración a la que continuó otra, “la gente en Sevilla es más comunicativa”.

No faltó la alusión a uno de los problemas a los que se enfrenta la sociedad actual, el papel que desempeñan las personas mayores y su calidad de vida. Monseñor Saiz defendió “la labor fundamental que ejercen los abuelos en la transmisión de la fe”. Destacó que en Sevilla no hay grandes problemas de desatención a este colectivo, como sí ocurre en gran parte de “la cultura occidental”. “Los abuelos se merecen un reconocimiento importante”, palabras respondidas con un fuerte aplauso por parte del público.

El "apostolado" de Luis de la Fuente

En plena celebración de los Juegos Olímpicos, hubo hueco para hablar del deporte y del triunfo de España en la reciente Eurocopa. Competición en la que ha tenido un papel muy relevante el entrenador de la selección, Luis de la Fuente, que ha manifestado sin tapujo alguno su fe católica y al que el arzobispo conoció en la visita que realizó el Viernes Santo a la Basílica del Cachorro. “En EEUU es muy normal que las personas famosas confiesen sus creencias públicamente. En Europa son más reservados”, explicó monseñor Saiz, para quien el entrenador ha ejercido un importante “apostolado” durante la Eurocopa.

Momento en que don José Ángel bendice el Casino de Cazalla. / Redacción Sevilla

El II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular ocupó gran parte del encuentro. A la pregunta de Carlos Navarro sobre si la religiosidad popular se sigue considerando de segunda o tercera división, el arzobispo respondió tajantemente: “Nunca lo ha sido, porque la vivencia religiosa siempre es personal”. Reconoció, no obstante, que durante un tiempo este tipo de manifestaciones se consideraban como “la fe de los iletrados”, calificación que monseñor Saiz desmintió poniendo de ejemplo la capital andaluza.

“Sevilla es la capital de la religiosidad popular. Hay cinco universidades y cuenta con una enorme riqueza histórica y cultural. Las hermandades son transversales, como la propia Iglesia”, afirmó. Se sirvió para tal aseveración de un caso muy concreto, el mundo de las trabajaderas. “De costalero puede ir un empresario al lado de un albañil o de un artista”, refirió. Recordó, en este punto, lo que le expresó el papa Francisco cuando le habló de las hermandades: “En ellas se reúne toda la familia cristiana”.

Un formato pastoral exportable

A este respecto, monseñor Saiz tiene claros los objetivos a lograr con el próximo Congreso. “Quiero que se dé un paso más, que los cofrades crezcan en autoestima y que no tengan complejos en defender su fe”, precisó. De los tres pilares fundamentales de una hermandad –culto, caridad y formación–, reconoció que éste último es “el que más cuesta”. No obstante, puntualizó que “cada vez se lleva más a cabo”.

Una de las conclusiones a las que ha llegado desde que en la primavera de 2021 comenzó su episcopado en Sevilla es que “debemos potenciar las hermandades como formato pastoral, que funciona y que puede hacerse en cualquier punto del mundo”. “En Sidney también quieren implantarlas”, advirtió al recordar la visita del obispo auxiliar de esta ciudad australiana, monseñor Richard Umbers, el pasado verano a Sevilla.

El patio del Casino de Cazalla, totalmente lleno para asistir a la charla-coloquio entre el arzobispo y el subdirector de 'Diario de Sevilla'. / Redacción Sevilla

Desde que se conoció la celebración del II Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, se ha hecho célebre en los medios de comunicación una expresión, “la gran traca final”, en referencia a la procesión magna con la que se cerrará dicha cita, con ocho imágenes sagradas de gran devoción. Fue uno de los momentos de mayor ironía del encuentro, en el que, a preguntas de Navarro Antolín, monseñor Saiz explicó que tal concepto lo empleó un periodista durante una entrevista cuaresmal, a la que él respondió simplemente que “la traca final sería una gran traca”.

"La procesión no eclipsará el Congreso"

“Al principio sólo pensé en el Congreso, no en la procesión”, afirmó Saiz Meneses, quien señaló que este modelo de clausura surgió en la comisión ejecutiva creada para preparar la cita internacional. En cuanto a las imágenes participantes, reconoció que las cuatro de la capital que se han elegido corresponden a las cuatro hermandades que visitó la primera semana de estancia en Sevilla, ya como arzobispo. A ellas se unieron “las que más devoción tienen en la provincia”. “El diseño de la procesión no viene de los despachos, sino desde abajo”, indicó el prelado, no sin antes defender que, en su opinión, “no creo que la procesión magna eclipse el Congreso”.

Monseñor Saiz firma en el libro de visitas del Casino de Cazalla en presencia de presidente de la entidad, Antonio Jesús Rosendo; la secretaria, Pilar María Roncero; y el párroco de la localidad, Francisco José Gordón. / Redacción Sevilla

Una última alusión al ámbito cofradiero, el exceso de procesiones extraordinarias. Don José Ángel puntualizó que la normativa que las regula actualmente es la que se estableció con monseñor Asenjo. Nada ha cambiado. Sólo se otorgan las salidas que cumplen los requisitos. “He de acompañar al rebaño que se me ha encomendado”, apostilló.

En cuanto a la figura del papa Francisco –con el que guarda una importante relación antes de que llegara al Vaticano–, subrayó que “en el mundo actual no hay una voz profética y de liderazgo como la de él”. “Sus sermones son cortos, pero con mensajes contundentes, como Twitter”, dijo monseñor Saiz, que hace del constante y correcto uso de las redes sociales una de las señas de identidad de su apostolado. Una manera de estar en permanente contacto con una archidiócesis conformada por 106 municipios y casi 700 hermandades.

La crispación política

En el ámbito social, no se podía pasar por alto la crispación política que vive España (el encuentro tuvo lugar un día después de la reaparición y nueva fuga de Puigdemont). El arzobispo comparó la profesión política con la sacerdotal, pues ambas están marcadas por “la vocación de servicio público”. “Cuando ese interés se sustituye por el personal, se desfocaliza y surge la crispación”, advirtió el prelado, quien dio un consejo a los representantes del pueblo español: “los políticos deberían reconocer los aciertos del adversario”.

Cazalla aplaude al arzobispo de Sevilla / Redacción Sevilla

Cerca de las dos de la tarde llegó la penúltima reflexión sobre la época pos Covid. “Con el confinamiento, la gente se volvió más religiosa, al estar privada de lo material. Pero se nos ha olvidado rápidamente”. Un triste balance de estos últimos años: “la pandemia no ha conseguido la solidaridad. Los ricos han salido más ricos y los pobres, más pobres”.

Y llegó la guinda que puso fin a dos horas de agradable charla. “¿Cuando cerremos los ojos, qué veremos?”, preguntó el subdirector de este periódico. Don José Ángel no se lo pensó dos veces: “Veremos luz”.

El arzobispo bendice la mesa momentos antes del almuerzo celebrado en el Casino de Cazalla. / Redacción Sevilla