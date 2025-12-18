Bendecida la nueva casa hermandad del Carmen del puente de Triana

La nueva casa de hermandad de la hermandad de Nuestra Señora del Carmen del puente de Triana, que se encuentra situada en la calle Castilla 17, fue bendecida en la mañana del pasado domingo.

El acto fue presidido por Óscar Díaz Malaver, cura párroco de la O, vicario episcopal para las Nuevas Evangelizaciones y director espiritual de la hermandad del Carmen.

Acompañando al hermano mayor de la Hermandad del Carmen, Luis Ruiz Macareno, se encontraban en al acto el hermano mayor y el consiliario primero de la Archicofradía de la O, una representación de la Sociedad Filarmónica del Carmen de Salteras, numerosos hermanos del Carmen, así como parroquianos de la O. Una vez finalizada la bendición tuvo un acto de confraternización que ha terminó bien entrada la tarde.