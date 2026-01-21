Carrasquilla realizará tareas de mantenimiento a la Virgen de los Reyes

La Catedral de Sevilla ha programado una revisión e intervención de mantenimiento en la imagen de Nuestra Señora de los Reyes y el Niño, dentro de las tareas habituales de conservación preventiva de su patrimonio histórico-artístico. La actuación, "de carácter exclusivamente conservativo, tiene como objetivo garantizar la adecuada preservación de esta emblemática imagen y prevenir posibles alteraciones derivadas del paso del tiempo y del intenso uso devocional", señala el Cabildo.

Los trabajos estarán supervisados por la conservadora de patrimonio del Cabildo Catedral y serán ejecutados por el especialista en restauración Enrique Gutiérrez Carrasquilla, quien llevará a cabo también el estudio y la documentación fotográfica de todo el proceso. La intervención "contempla la eliminación de las manchas de carmín existentes en las manos de la Virgen, así como la reintegración de los desgastes por abrasión detectados en esta zona, producidos principalmente por los tradicionales besamanos", abunda. Asimismo, se actuará sobre las pérdidas de policromía ocasionadas por el roce de alfileres en la zona de las sienes y se procederá a la fijación de aquellas capas pictóricas que presenten alteraciones, con el fin de asegurar su estabilidad. En lo que respecta a la imagen del Niño, se realizará una reintegración puntual de las pérdidas de policromía observadas.

Las labores de conservación se desarrollarán en las dependencias del Cabildo Catedral, "donde se garantizan en todo momento las condiciones técnicas, ambientales y de seguridad necesarias para la correcta preservación de las imágenes. Los trabajos se iniciarán una vez finalice el tradicional acto de presentación de los niños a la Patrona de Sevilla y quedarán concluidos antes del Miércoles de Ceniza, coincidiendo con el término de las actuaciones que se vienen desarrollando en la Capilla Real y su posterior reapertura al culto y a la visita de los fieles", finaliza.