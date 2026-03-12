Qué es la Carrera Oficial en la Semana Santa de Sevilla y cuál es su recorrido

La Carrera Oficial es uno de los conceptos que más se repiten en Semana Santa y que más dudas genera a quien llega por primera vez a Sevilla. No es una cofradía ni un acto concreto: es el tramo común por el que pasan las hermandades en su estación de penitencia.

Entender qué es y por dónde discurre ayuda a interpretar mejor el mapa de la Semana Santa y, sobre todo, a planificar dónde colocarse sin caer en los embudos de cada jornada.

Qué es la Carrera Oficial

La Carrera Oficial es el recorrido obligatorio y común que comparten las hermandades durante su estación de penitencia.

Es una zona de pago y no de libre acceso.

Aunque cada cofradía salga de un templo distinto y tenga su propio itinerario de ida y vuelta, todas encajan su paso por un mismo tramo central, que funciona como eje organizativo de la Semana Santa.

En la práctica, la Carrera Oficial es el lugar donde se concentran:

Una parte importante del público

El protocolo de paso de cada hermandad

El tramo con sillas y palcos de acceso sólo para abonados

Para qué sirve y qué implica

La Carrera Oficial no es solo un ‘sitio por el que se pasa’. Es un mecanismo de organización:

Ordena el tráfico de cofradías : obliga a encajar tiempos y evita cruces imposibles entre hermandades.

: obliga a encajar tiempos y evita cruces imposibles entre hermandades. Concentra el seguimiento : mucha gente elige los alrededores de ese tramo para ver varias cofradías sin moverse demasiado.

: mucha gente elige los alrededores de ese tramo para ver varias cofradías sin moverse demasiado. Condiciona el ritmo: cada corporación debe entrar y salir del tramo común dentro del esquema de la jornada.

Para el espectador, esto tiene dos consecuencias claras: es una zona muy demandada y, por tanto, más sensible a bullas y es una referencia útil para entender por qué una cofradía se detiene, espera o acelera en determinados momentos.

Cuál es el recorrido de la Carrera Oficial en Sevilla

En Sevilla, la Carrera Oficial discurre por el corazón del casco histórico y se reconoce por un eje muy definido. Comienza en la plaza de la Campana y finaliza en la Plaza Virgen de los Reyes.

El recorrido habitual se articula así:

Plaza de la Campana

Calle Sierpes

Plaza de San Francisco (los palcos de la Semana Santa)

(los palcos de la Semana Santa) Avenida de la Constitución

Catedral de Sevilla

Plaza Virgen de los Reyes

Este trazado convierte el centro en un gran corredor cofrade durante la Semana Santa, con movimientos de público muy intensos en los momentos de mayor afluencia.

Dónde se concentran las mayores bullas (y cómo moverse con cabeza)

La Carrera Oficial atrae público por definición. En ella se concentra el público que ha pagado su abono por una silla en el recorrido o en un palco, junto a los que en los alrededores tratan de aprovechar el paso seguido de las cofradías.

Si tu prioridad es verla con más comodidad, suele funcionar mejor evitar la Carrera Oficial y sus aledaños salvo que sea estrictamente necesario.

Cómo usar la Carrera Oficial para planificar

Si vienes de fuera o quieres una planificación sencilla:

Elige primero si quieres ver cofradías en Centro (más concentración) o en barrios (más espacio).

(más concentración) o en (más espacio). Si optas por Centro, usa la Carrera Oficial como ‘eje’ y muévete poco: dos puntos bien elegidos suelen valer más que perseguir pasos.

Si optas por barrios, puedes dejar la Carrera Oficial como un cierre puntual o directamente evitarla si prefieres un plan sin bullas.