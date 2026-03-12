Glosario cofrade básico para las personas que vienen de fuera a ver la Semana Santa de Sevilla

Una imagen de los ciriales de la hermandad de la Carretería en la Semana Santa de Sevilla 2025.

La Semana Santa de Sevilla tiene un lenguaje propio. Para quien llega por primera vez, el vocabulario puede sonar a otro mundo: palabras cortas, órdenes que se oyen a pie de paso, nombres de piezas del cortejo y expresiones que aparecen una y otra vez en la calle.

Este glosario reúne términos esenciales para entender lo que estás viendo sin necesidad de ser experto. Es una guía rápida: definiciones claras, sin tablas de horarios, sin recorridos y sin entrar en detalles que ya explicamos en otras piezas del especial.

Cómo usar este glosario

Si estás en la calle, úsalo como ‘traductor’ rápido: busca el término que acabas de oír.

Si estás planificando, léelo de arriba abajo: en cinco minutos tendrás el mapa mental básico.

A

A esta es

Orden del capataz para que el paso se levante y comience la marcha. Suele ir seguida del toque del llamador.

Al cielo con ella

Expresión de ánimo del capataz, muy asociada a la levantá del paso de palio, para dar fuerza y cohesión a la cuadrilla.

Armaos

Nombre popular de la centuria romana de la Hermandad de la Macarena, que acompaña al Señor de la Sentencia en la Madrugá.

C

Capataz

Persona que dirige el paso desde fuera, guiando a los costaleros con la voz y el llamador. Marca paradas, giros y el ritmo de avance.

Carrera Oficial

Tramo común por el que pasan las cofradías en Sevilla. Es una referencia clave para el orden y la organización general de la semana.

Ciriales

Barras altas con cirios que suelen preceder al paso y ayudan a ‘anunciar’ su llegada a distancia.

Cofradía

Asociación religiosa de fieles que realiza culto público y, en Semana Santa, procesiona en la calle. En Sevilla se usa a menudo como sinónimo de hermandad en el lenguaje cotidiano.

Costal

Tela que protege la zona del cuello y parte de la espalda del costalero para soportar la carga.

Costalero

Persona que porta el paso desde debajo, guiándolo por las órdenes del capataz. En Sevilla no van a la vista: trabajan bajo los faldones.

Cruz de Guía

Insignia que abre el cortejo y señala que la cofradía ya está en la calle. Es el ‘inicio’ visible de la procesión.

E

Estación de penitencia

Acto de culto público en el que la hermandad realiza su salida procesional. En Sevilla, muchas corporaciones la dirigen hacia la Catedral y regresan después a su sede.

H

Hermandad

Comunidad religiosa organizada (con hermanos y junta de gobierno) que rinde culto a sus titulares y realiza actividades de culto y caridad durante todo el año.

L

Levantá

Momento en que el paso se alza para iniciar o reanudar la marcha. Es uno de los instantes más emotivos para el público y para la cuadrilla.

Llamador

Pieza metálica en el frontal del paso que el capataz golpea para marcar órdenes: levantar, andar, parar o realizar una maniobra.

M

Marcha (procesional)

Composición musical pensada para acompañar una procesión. Puede interpretarla banda de música, cornetas y tambores o agrupación musical, según el estilo.

N

Nazareno

Hermano que hace la estación de penitencia con el hábito propio de su hermandad, normalmente con túnica y antifaz. Puede portar cirio, cruz, farol o vara según el tramo.

P

Palio

Dosel sostenido por varales que cubre el paso de la Virgen. Es uno de los conjuntos más reconocibles de la Semana Santa sevillana.

Paso

Estructura procesional sobre la que van las imágenes y el exorno. Puede ser paso de Cristo, paso de misterio (si representa una escena con varias figuras) o paso de palio.

Penitente

Hermano que realiza la estación con signos de penitencia visibles, como portar una cruz, y en ocasiones descalzo. No es un término idéntico a nazareno, aunque ambos forman parte del cortejo.

S

Saeta

Canto devocional a capella que se interpreta desde un balcón o en plena calle al paso de una imagen. Su aparición suele detener o ralentizar momentáneamente el avance.

Diccionario exprés: palabras que escucharás mucho

Cortejo : conjunto de tramos de nazarenos e insignias que acompañan a los pasos.

: conjunto de tramos de nazarenos e insignias que acompañan a los pasos. Misterio : paso que representa una escena de la Pasión con varias figuras.

: paso que representa una escena de la Pasión con varias figuras. Recogida : momento y acción de regreso del cortejo al templo al final de la salida.

: momento y acción de regreso del cortejo al templo al final de la salida. Tramo: sección del cortejo (nazarenos, insignias, presidencia) con una organización propia.

Ver también, si quieres profundizar