La Catedral de Sevilla celebrará este año San Clemente un día después

El alcalde José Luis Sanz porta la Lobera, la espada de San Fernando, en la procesión de San Clemente.

La Catedral de Sevilla acogerá este año los actos de la festividad de San Clemente el día 24 de noviembre en vez del tradicional día 23, al coincidir dicha jornada con un domingo que, además, es solemnidad de Cristo Rey.

El acto conmemorativo de la recuperación de la ciudad de Sevilla para la fe cristiana, que sucedió el 23 de noviembre de 1248, se celebra en la Catedral con el siguiente programa el lunes 24 de noviembre:

A las 8:15, se celebrará misa de capellanes en el altar del trascoro. Presidirá el capitular arcediano, Francisco Ortiz Gómez, y concelebrarán los capellanes reales. A la finalización tendrá lugar el oficio coral con el oficio de lecturas y laudes.

La procesión de la espada

Posteriormente, se celebrará la procesión con la reliquia de San Clemente y la espada de San Fernando. En su cortejo participarán los miembros de la Casa de Castilla y León, el Cabildo de Alfonso X el Sabio, la Orden de San Clemente, el Cabildo de la Catedral y la corporación municipal.

Al término de la procesión, se celebrará la eucaristía en el altar mayor de la Catedral.