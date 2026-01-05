La Catedral de Sevilla ofrecerá misas en francés

Una iniciativa que pretende aglutinar aún más a los fieles de todo el mundo en el mayor templo gótico de la cristiandad. El El Cabildo de la Catedral de Sevilla ha anunciado que en este 2026 ofrecerá la celebración de la Eucaristía en francés, cada domingo a las cinco de la tarde. Esta propuesta pastoral responde a la diversidad de los fieles internacionales que visitan la ciudad.

Cada año, "la Catedral atrae a miles de fieles y visitantes internacionales, muchos de ellos provenientes de países francófonos, como Francia, Bélgica, Canadá y varios países africanos. Además, la ciudad alberga una importante comunidad francófona que ha solicitado una mayor accesibilidad a la liturgia en su lengua materna", ha señalado la Archidiócesis en una nota. Asimismo, Marcelino Manzano ha destacado que "la Catedral, como lugar de encuentro espiritual, debe reflejar la riqueza cultural de la ciudad. Esta novedad no solo responde a una solicitud concreta de los fieles francófonos, sino que también es un modo de fortalecer la comunidad cristiana global, creando un espacio inclusivo para todos".

Esta nueva modalidad se suma a la misa ya establecida los sábados en inglés, también a las cinco de la tarde, una acción que responde a la creciente necesidad de integrar a los fieles provenientes de diversas partes del mundo. "Las misas en inglés y ahora en francés son una expresión tangible de la apertura de la Catedral a todos los pueblos. En un mundo cada vez más globalizado, nuestra misión pastoral es ser un faro de unidad y acogida, sin importar las fronteras lingüísticas o geográficas", ha apostillado Manzano.