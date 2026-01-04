Saiz Meneses vuelve a visitar a Asenjo en el Año Nuevo

Una fotografía que ya se convierte en tradición, y así se mantenga muchos años más. El arzobispo de Sevilla, don José Ángel Saiz Meneses, ha visitado estas últimas horas a Juan José Asenjo Pelegrina. Ya el año pasado por estas fechas Meneses se desplazó hasta Sigüenza para visitar a su antecesor en el cargo, y así actualizarle el estado de la Archidiócesis y todas las novedades al respecto.

Una vez culminado su ministerio pastoral, Asenjo regresó a su tierra natal en Guadalajara, donde permanece desde entonces descansando de la enfermedad visual que le aqueja desde hace ya tiempo. "Visita a don Juan José Asenjo, nuestro querido Arzobispo emérito. Él se siente muy unido a la familia diocesana y reza por ella. También nosotros lo recordamos con agradecimiento y lo tenemos presente en nuestras oraciones", ha señalado Meneses, quien ha compartido una fotografía con el arzobispo emérito.

Monseñor Asenjo fue nombrado también hijo adoptivo de Sevilla en el año 2020. Durante su episcopado se empleó a fondo en diferentes ámbitos, como el social y caritativo, patrimonial y, por supuesto, el pastoral. Tras la publicación de su nombramiento el día 13 de noviembre de 2008 parte de Benedicto XVI como arzobispo coadjutor de la Archidiócesis de Sevilla con derecho a sucesión, monseñor Asenjo tomó posesión durante una ceremonia celebrara en la Catedral el 17 de enero de 2009. El 5 de noviembre de ese mismo año el papa Benedicto XVI aceptó la renuncia presentada por el cardenal Amigo Vallejo como Arzobispo de Sevilla por motivos de edad, con lo cual le sucedió en el cargo.

Monseñor Asenjo trabajó incansablemente por la mejora de la ciudad y su archidiócesis desde su llegada. Son muchos los frutos pastorales y se afanó en la recuperación del patrimonio histórico-artístico de la Archidiócesis, una de sus grandes pasiones. Entre estas actuaciones destacan la rehabilitación de la iglesia de Santa Catalina, que se encontraba empantanada desde antes de su llegada; así como la firma de un nuevo convenio con el Ayuntamiento para la rehabilitación, también pendiente durante décadas, de la iglesia del convento de Santa Clara.

El 17 de abril de 2021, el Papa Francisco nombraba a José Ángel Saiz Meneses nuevo arzobispo de Sevilla. La toma de posesión de monseñor Saiz fue el 12 de junio de ese mismo año, pasando monseñor Asenjo a ser arzobispo emérito de Sevilla.