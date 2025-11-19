La Cena retirará del culto al Cristo de la Humildad y Paciencia para tareas de conservación

La hermandad de la Sagrada Cena ha informado que una de sus imágenes titulares, en concreto la del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia, será retirada provisionalmente del culto mañana jueves 20 de noviembre para ser trasladada a las dependencias del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Esta disposición se enmarca en el acuerdo alcanzado con esta institución autonómica, previa aprobación en cabildo de oficiales, para la conservación de las cuatro tallas titulares de la cofradía, y "tras la muy satisfactoria experiencia en los últimos dos años en el caso de Nuestra Señora del Subterráneo Reina de Cielos y Tierra", señala la corporación en un mensaje remitido a los hermanos.

En la citada mesa de oficiales se acordó igualmente que fuera la imagen del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia la primera en hacerlo, "ya que la misma precisa de un estudio más elaborado al ser su hechura y conservación la más compleja de nuestras cuatro Sagradas Imágenes Titulares". La estimación temporal de su estancia en dichas instalaciones se prevé que sea aproximadamente entre 8 y 10 días, con el objetivo de que regrese al culto para el solemne besamanos de Nuestra Señora del Subterráneo, que tendrá lugar, el 8 de diciembre, Festividad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.

El Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia es obra anónima del siglo XVI. Hasta 1936 procesionó en diferentes años en un grupo escultórico rodeado de sayones que preparaban el agujero de la Cruz. Por el fuego de la parroquia de Todos los Santos en el año 1936 sus enseres procesionales se perdieron por lo que la advocación entró en un largo ostracismo hasta el año 1973 que volvió a salir en Semana Santa sobre un paso realizado al efecto por el tallista Guzmán Bejarano. Se da la curiosidad de que la imagen no es de madera, sino de telas encoladas, de ahí su excepcionalidad a la hora de tratarla y conservarla.