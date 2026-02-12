Cincuenta años de historia indisoluble: La Hiniesta y la Agrupación de la Magdalena de Arahal

Sin duda todo un ejemplo de fidelidad y lealtad a pesar del paso de los tiempos y sus circunstancias, asunto cada vez más inusual en la Semana Santa. La hermandad de la Hiniesta y la Agrupación Musical Santa María Magdalena, de Arahal, cumplen cincuenta años de vinculación ininterrumpida, una de las más longevas de toda la música procesional en su historia reciente. Por tal motivo, tanto la corporación como la formación musical han preparado una serie de actos y eventos conmemorativos.

El pasado sábado, en primer lugar, se llevó a cabo el acto de firma del contrato de renovación, cumpliéndose así cincuenta Domingos de Ramos de presencia ininterrumpida de la banda arahalense tras el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, lo que supuso el definitivo asentamiento de la misma en la capital y la difusión completa de un estilo que alcanzó en Manuel Rodríguez Ruiz, añorado director, su punto álgido e irrepetible. Dicho acto tuvo lugar en la Capilla del Colegio de la Salle, en la calle San Luis, donde el hermano mayor, Nicolás de Alba, y el director actual, David Rodríguez, rubricaron el contrato para la próxima Semana Santa, en la que se certifica ese medio siglo.

A continuación, se desarrolló una mesa redonda bajo el título 50 años de un mismo caminar, y posteriormente, la formación presentó tanto la medalla conmemorativa, con el escudo en el anverso y, en el reverso, la frase grabada 50 años acompañando tu Buena Muerte. Además, también se desveló el logotipo conmemorativo, que se convertirá en seña de identidad de la institución para el presente año, y que ha sido diseñado por Javier Luna. Punto de partida de un 2026 cargado de recuerdos y vivencias pero, sobre todo, ilusiones para continuar construyendo un futuro aún más inquebrantable juntos.