El Ayuntamiento de Sevilla anuncia una línea de ayudas directas a las bandas de Semana Santa

El gobierno local ha anunciado en la mañana de este lunes el impulso de una nueva líena de subevenciones directas para todas las bandas, cuya convocatoria contará con una dotación superior a los 90.000 euros, a lo que se sumará la cesión directa demanial de los locales municipales y que actualmente están cedidos al Consejo de Bandas. Esta disposición se comparte horas después de que dicha entidad denunciase públicamente la "falta de diálogo y apoyo" por parte del Consistorio.

Dichos locales, cuyos gastos de mantenimiento no corren por parte del Ayuntamiento, sino por el cesionario, que es el propio Consejo, "mantienen deudas pendientes con los administradores". Por ello, "estamos trabajando en la concesión demanial de esos locales que les dé seguridad y estabilidad a las bandas", ha indicado el Delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés. Además, el delegado ha recordado que este cambio de modelo subvencional responde también a criterios técnicos, ya que la Intervención General del Ayuntamiento "había recomendado con anterioridad sustituir el sistema de subvención nominativa por un modelo de libre concurrencia que garantice mayor transparencia, igualdad de oportunidades y seguridad jurídica en la concesión de las ayudas públicas".

El edil ha querido recalcar que el objeto de la subvención no se modifica, ya que continúa siendo la promoción de la música procesional en Sevilla. "La única diferencia es que ahora se hará sin intermediarios, garantizando que todas las bandas puedan optar a estas ayudas", ha afirmado. Alés ha destacado que uno de los principales problemas del modelo anterior era que el Consejo de Bandas "ya no representa a la totalidad de las formaciones musicales de la ciudad, generándose una importante desigualdad entre formaciones". Insiste Alés explicando que "seguiremos apostando por impulsar la música procesional de Sevilla y a sus bandas como entes vertebradores de la ciudad". Por todo ello, el delegado ha recordado que esta nueva línea de subvenciones otorga "igualdad de trato para todas las bandas de Sevilla, transparencia en la gestión y la posibilidad a recibir mayor cuantía". Por último, el delegado de Fiestas Mayores ha recordado que el Ayuntamiento mantiene una interlocución directa, permanente e individual con todas las bandas de música de la ciudad, así como el propio Consejo de Bandas, "reafirmando así el compromiso municipal con el desarrollo, la conservación y la promoción del patrimonio musical vinculado a las tradiciones sevillanas", abunda.