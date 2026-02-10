El Consejo de Bandas denuncia "falta de diálogo y apoyo" por parte del Ayuntamiento de Sevilla y la retirada de la subvención

Duro comunicado suscrito por un amplio número de formaciones musicales cofradieras de la ciudad. El Consejo de Bandas de Música Procesional, a través de una nota, ha manifestado "públicamente su profunda preocupación ante la falta de atención, diálogo y apoyo por parte del Ayuntamiento de Sevilla hacia el colectivo de bandas de música procesional de la ciudad. Desde hace meses, el Consejo ha solicitado reuniones y respuestas para abordar diferentes asuntos que afectan de manera directa a la actividad de las bandas, sin que hasta la fecha se haya producido una atención efectiva por parte del consistorio", indica la institución.

Esta situación "de desinterés institucional dificulta la correcta planificación y desarrollo de una labor cultural profundamente arraigada en la ciudad. A esta falta de comunicación se suma la retirada de una subvención nominativa que había sido previamente concedida al Consejo de Bandas, una decisión adoptada sin que se haya ofrecido ningún tipo de explicación, comunicación previa ni justificación por parte del Ayuntamiento. Se trata de una ayuda fundamental para el desarrollo de proyectos formativos, organizativos y culturales, que además contribuía al sostenimiento de actividades que repercuten positivamente tanto en las propias bandas como en el conjunto de la ciudadanía sevillana", abunda.

La situación de los locales

En el comunicado, el Consejo, presidido por Manuel Esteban, ha denunciado "la problemática existente en relación con los locales de ensayo de numerosas bandas. Espacios municipales como el complejo de la Madrina, así como otros locales repartidos por la ciudad, presentan deficiencias estructurales, problemas de mantenimiento y condiciones inadecuadas para la práctica musical, lo que afecta a la seguridad y al normal desarrollo de la actividad de cientos de músicos, en muchos casos jóvenes y menores de edad". En estos últimos días varias formaciones han denunciado el estado de deterioro provocado especialmente por el temporal.

Las bandas de música procesional desempeñan un papel esencial en la conservación y difusión del patrimonio cultural de Sevilla, siendo parte imprescindible de la Semana Santa y participando activamente en actos culturales, sociales y solidarios durante todo el año. Esta labor se sostiene, en gran medida, gracias al esfuerzo desinteresado de músicos, directivos y familias, que merecen el respaldo y la implicación de las instituciones públicas. Desde el Consejo de Bandas de Música Procesional de Sevilla se solicita al Ayuntamiento una rectificación de la retirada de la subvención nominativa, una mejora urgente de las condiciones de los locales de ensayo y, especialmente, la apertura de un canal de diálogo real y constructivo que permita atender las necesidades del colectivo y garantizar la continuidad de su labor cultural. El Consejo reitera su total disposición a colaborar con el Ayuntamiento en la búsqueda de soluciones y confía en que esta situación pueda reconducirse desde el entendimiento, el respeto institucional y el compromiso con la cultura sevillana", finaliza.