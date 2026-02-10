Los Javieres reabre para Sevilla el Sagrado Corazón y la Capilla de Los Luises

Ahora sí, punto de partida e inicio de un tiempo nuevo. La hermandad de Los Javieres ha reabierto al público de manera definitiva su nueva sede canónica: la iglesia del Sagrado Corazón y la Capilla de Los Luises, adonde se trasladó la cofradía previa autorización de cabildo tras casi medio siglo de estancia en Omnium Sanctorum. La cofradía del Martes Santo vuelve así a su templo fundacional, donde levantaron raíces allá por la década de los cincuenta del siglo pasado.

Los titulares de Los Javieres en su nueva sede canónica

En este sentido, la junta de gobierno, encabezada por su hermano mayor Antonio Villalba, ha comparecido ante los medios de comunicación, que han podido tomar fotografías de esta primera jornada de apertura de la iglesia al culto, tras la toma de posesión el pasado sábado. Como principal novedad, las imágenes del Cristo de las Almas, la Virgen de Gracia y Amparo y San Juan ocupan el altar mayor del templo de cara a la celebración del quinario en honor al crucificado, que como es tradición se celebrará la próxima semana, inicio de la Cuaresma. La dolorosa de Fernández-Andes incluso ya ha sido vestida de hebrea ante la inminente llegada de este tiempo de reflexión.

La intención de la corporación es desplazar poco a poco el resto de enseres y patrimonio artístico, como por ejemplo el paso del Santísimo Cristo, puesto que la intención de la junta es que dichas andas puedan exponerse de manera permanente en uno de los espacios del Sagrado Corazón. También se ha podido visitar la Capilla de los Luises, una de las joyas arquitectónicas del regionalismo hispalense.