El Círculo de Labradores acoge una exposición pictórica por el XXV aniversario de la coronación de la Pura y Limpia

El Real Círculo de Labradores (calle Pedro Caravaca) acoge desde este miércoles 15 de octubre una exposición enmarcada en los actos del XXV aniversario de la coronación canónica de la Pura y Limpia del Postigo, efeméride que viene desarrollando esta corporación letífica durante el presente 2025. Dicha muestra, de carácter pictórico, se relaciona directamente con la temática de la Inmaculada Concepción, y está comisariada por Antonio María Lebrero Martínez.

La exposición, que fue inaugurada a las siete de la tarde, podrá contemplarse hasta el próximo 25 de octubre, en el horario habitual de esta institución cultural. En ella participan casi una veintena de artistas, que a continuación se relacionan: José Tomás Pérez Indiano, Miguel Caiceo, Nuria Barrera, Raimundo Martín Iglesias, Antonio R. Ledesma, José Manuel Peña Jiménez, Luis Rizo, Pepillo Gutiérrez, Rafael Torres, Javier Jiménez Sánchez-Dalp, ⁠Sergio Cruz, ⁠David Payán, José Luis Gómez, Pablo Rosa, César Ramírez, José Cabrera y Andrés Torrejón. Entre los actos que también se desarrollarán en el marco de esta exposición se halla la proyección de un audiovisual de Mariología, realizado por Pedro Alanzabes Calleja.

La corporación continúa desplegando estos días una serie de actividades cultuales junto a diversas hermandades del Arenal. Tras la estancia durante una semana en la capilla de las Aguas, la imagen se encuentra actualmente en la capilla de la Carretería, donde celebrará misa de hermandad este próximo viernes a partir de las 20:30. Al término de esta eucaristía, tendrá lugar una proyección de imágenes de la Coronación Canónica de la Virgen, obra de Manuel Jesús Rodríguez Rechi y Rafael Alcázar Otero. El sábado 18 de octubre tendrá lugar el Traslado en Santo Rosario de la Santísima Virgen Inmaculada hasta la Capilla de la Piedad de la Hermandad del Baratillo con participación activa de todos los hermanos de la corporación de la Carretería