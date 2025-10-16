El Círculo de Labradores de Sevilla acoge las XIII Jornadas Martiriales con numerosas ponencias

El Real Círculo de Labradores de Sevilla acogerá del 17 al 19 de octubre, la XIII edición de las Jornadas Martiriales, "con el objetivo de profundizar en las vidas de las víctimas de la persecución a la Iglesia en el siglo XX en España, organizadas con la colaboración de la Archidiócesis de Sevilla, la Universidad CEU Fernando III, la Asociación Católica de Propagandistas y la Catedral de Sevilla", señala la Archidiócesis hispalense.

Las Jornadas se iniciarán el viernes 17, a las cinco de la tarde, con una conferencia inaugural titulada La virtud de la Esperanza en los sacerdotes mártires de la diócesis de Madrid’ a cargo de presbítero Juan Manuel Cabezas, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Dámaso (Madrid). Sobre las seis y media de la tarde, la directora de la Oficina para las Causas de los Santos de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Lourdes Grosso, moderará la mesa redonda De la calle al altar y del altar a la calle, en la que intervendrán José Leonardo Ruiz, catedrático de Historia de la Universidad de Sevilla y miembro de la delegación episcopal de la Causa de los Santos de la Archidiócesis de Sevilla; Enrique Belloso, delegado diocesano de Apostolado Seglar y el sacerdote Jorge López Teulón, postulador de la provincia eclesiástica de Toledo. La jornada concluirá con la celebración de la Eucaristía en la iglesia del Santo Ángel.

Sábado 18

Cartel de estas jornadas que alcanzan su decimotercera edición

Esta jornada arrancará con una oración, laudes y santa misa en el convento de Santa Ángela de la Cruz. La primera conferencia de las Jornadas Martiriales estará a cargo de monseñor Juan Antonio Martínez, obispo auxiliar de Madrid sobre el ‘El martirio, encarnación suprema del Evangelio de la esperanza, a las once de la mañana del sábado 18. Sobre las doce del mediodía, Lourdes Grosso pronunciará la segunda ponencia titulada ‘rónica de lo realizado por la Oficina para la Causa de los Santos de la CEE, de X-2024 a X-2025.

Seguidamente, Fernando del Moral, adjunto a dirección de la Oficina para la Causa de los Santos de la CEE, abordará el tema La esperanza en algunos laicos y consagrados mártires de la diócesis de Madrid. Por la tarde, a las cinco, el sacerdote Aldo Rossi, monje del Instituto del Verbo Encarnado, del monasterio Nuestra Señora de El Pueyo (Barbastro) impartirá una conferencia sobre Esperanza y martirio. Los benedictinos de El Pueyo de Barbastro. A las seis de la tarde, Federico Jiménez de Cisneros, subdirector de las Jornadas Martiriales en Sevilla, hablará sobre El P. Lorenzo Castro, ofm, un mártir superviviente.

Domingo 19

El domingo 19, los participantes de esta edición de las Jornadas Martiriales se congregarán en la Catedral de la Sevilla, sobre las nueve y media de la mañana, para la oración inicial y la celebración eucarística, a las diez. A los once de la mañana está prevista la ruta martirial por la iglesia de San Hermenegildo, la basílica de María Auxiliadora y la Hermandad de los Gitanos. Sobre las doce y media, se desarrollará la sexta conferencia a cargo de Martín Ibarra, director de las Jornadas Martiriales en Pueyo de Santa Cruz (Huesca), titulada La esperanza en los mártires gitanos Ceferino y Emilia’ . A la una y cuarto de la tarde está prevista la clausura de las jornadas, a cargo de Martín Ibarra, Federico Jiménez y Ana Toquero, director, subdirector y secretaria respectivamente.