La peculiar relación de Santa Teresa con Sevilla: "El demonio tiene aquí mucha mano"

Cada 15 de octubre, Sevilla celebra el día de Santa Teresa de Jesús, una de las figuras más universales de la espiritualidad cristiana y de la literatura española. En el convento del Santo Ángel, en pleno corazón de la ciudad, la santa de Ávila vuelve a cobrar vida entre reliquias, manuscritos y devoción. Allí, Fray Juan Dobado, prior del convento y experto en arte y mística carmelitana, recuerda el paso de Teresa por Sevilla, una etapa tan difícil como decisiva en su obra fundacional.

"Santa Teresa tiene, además, con Sevilla una historia muy peculiar", explica Dobado. "Primero, es una fundación muy difícil para ella; está fuera de su hábitat, que es Castilla, y entonces ella viene a Sevilla, que es, en ese momento, una de las grandes ciudades del mundo."

La llegada de Teresa de Jesús a Sevilla, en 1575, fue un auténtico desafío. No sólo se enfrentaba al calor sofocante del sur, sino también a las normas eclesiásticas que le impedían fundar fuera de Castilla. "Ella no sabía si tenía permiso o no, porque le dieron solo permiso para fundar en Castilla", señala Fray Juan. Sin embargo, el padre Jerónimo Gracián, su confesor y fiel colaborador, le animó a continuar.

Aquella fundación, sin embargo, no fue sencilla. Teresa llegó con dudas, sin apoyo oficial y con una Inquisición poderosa asentada en la ciudad. A esto se sumaban las dificultades materiales y el desconcierto de una ciudad que era una metrópoli donde los galeones, los marineros y el comercio con América lo llenaban todo.

Según Dobado, ella percibió todo esto como un choque cultural severo: "La santa empezó a decir: el demonio tiene aquí mucha mano".

Sin embargo, poco a poco, esa visión cambió. De casi querer marcharse, se quedó un año entero en Sevilla, siendo la fundación en la que más tiempo permaneció. En las demás ciudades, Teresa solía estar apenas unos meses e incluso semanas.

Su estancia en Sevilla fue también escenario de grandes alegrías. Allí se reencontró con su hermano Lorenzo de Cepeda, al que no veía desde hacía casi treinta años. Lorenzo, que venía de América con recursos económicos, ayudó a su hermana a consolidar la fundación. Gracias a él, pudieron adquirir una casa en la calle Zaragoza.

Hoy, casi 450 años después, el convento del Santo Ángel sigue guardando la memoria de aquella fundación y mantiene viva la devoción a la santa. Entre ellas, tienen reliquias auténticas, una carta de su mano, y una valiosa colección de ediciones antiguas de sus obras, de Salamanca, Madrid o Bruselas. También destacan las numerosas representaciones artísticas que pueblan las capillas del templo.

En el Convento de Santo Ángel hay muchos cuadros dedicados a Santa Teresa / Carolina Rojas

En la misa principal de esta tarde, los fieles podrán besar una de las reliquias de la santa, un gesto que se repite cada 15 de octubre y que reúne a numerosos devotos.

Para el prior, más allá de los objetos, lo que perdura es el ejemplo vital de Teresa de Jesús. "Santa Teresa es el modelo de superación más espectacular", afirma con emoción. Su figura, añade, sigue siendo inspiradora no sólo para los creyentes, sino para cualquiera que admire la determinación de una mujer que rompió moldes en el siglo XVI. "Fue la primera mujer escritora de España, primera en escribir una autobiografía, fundadora de conventos cuando solo lo podían hacer hombres", recuerda Fray Juan.

En el silencio del Santo Ángel, entre reliquias, cartas y oraciones, Santa Teresa sigue recordando al mundo que la fe, la inteligencia y la perseverancia son caminos seguros hacia la libertad interior.