La Esperanza según Salustiano: una pintura para la Misión en el Polígono Sur

La Hermandad de la Esperanza de Triana continúa desarrollando su proyecto “Sentimientos de Esperanza”, una iniciativa pastoral y social que busca llevar luz, fe y consuelo al barrio del Polígono Sur, uno de los entornos más vulnerables de Sevilla.

La Hermandad ha contado con la colaboración del reconocido artista sevillano Salustiano, quien ha querido sumarse a la Misión de la Esperanza compartiendo su obra, su testimonio y su visión profundamente humana de la fe. El maestro presenta su obra Esperanza, perteneciente a una de sus colecciones más queridas, “Changer la Vie” (Transformar la vida). Acompaña la pieza con un texto personal en el que reflexiona sobre el sentido vital y activo de la esperanza, entendida —en palabras del propio artista— como “un principio radicalmente activo, un motor de cambio, un impulso que proyecta la conciencia humana hacia lo que aún no existe, pero puede llegar a ser”.

La obra representa a Alba, una niña asiática adoptada por una familia sevillana tras haber sido rescatada de un orfanato en China. Sentada en el suelo, vestida de princesa y descalza, Alba nos mira con serenidad y dignidad, encarnando —según Salustiano— “esa mirada asombrada y expectante de la infancia, que es también una forma de conocimiento y esperanza”. El artista quiere subrayar que su trabajo y la labor de la Hermandad comparten un mismo propósito: transformar la vida desde la ternura, la fe y el compromiso. “Debemos trabajar con firmeza hasta que la vida se parezca a aquello que deseamos”.

Ya hace unos días la hermandad presentó igualmente una obra del artista Luis Gordillo, tras ser invitado en octubre de 2024 a colaborar con este proyecto cultural y social.