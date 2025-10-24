El compositor Abel Moreno ya tiene unos Jardines en Sevilla

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presidido hoy el acto de inauguración de la rotulación de los nuevos Jardines “Abel Moreno”, situados en la calle Pirineos en el distrito Nervión, en reconocimiento al compositor, musicólogo y director Abel Moreno Gómez, una de las figuras más destacadas de la música procesional y militar en España. Durante el acto, el alcalde destacó que “es un honor rotular esta nueva vía que se incorpora al nomenclátor de la ciudad de Sevilla. Con ella reconocemos a todo un símbolo vivo de la ciudad, un músico que ha llevado el nombre de Sevilla por todos los rincones de España y padre de todo un estilo compositivo con la marcha procesional como bandera”.

Acto de inauguración de los Jardines / Ayto de Sevilla

Abel Moreno Gómez nació en Encinasola (Huelva) el 1 de julio de 1944, aunque reside en Sevilla desde hace décadas. Militar de carrera, dirigió la Banda de Música de la División Guzmán el Bueno nº 2 (Soria 9) entre 1984 y 1996, y ha sido primer inspector de las Bandas y Músicas del Ejército, además de primer director de la Escuela Militar de Música del Ministerio de Defensa. Su extensa obra supera el centenar de composiciones, entre ellas algunas de las marchas más interpretadas y queridas de la Semana Santa andaluza, como La Madrugá –banda sonora de la película Alatriste–, Macarena, Soledad Franciscana, Esperanza Marinera, Hermanos Costaleros, Virgen de los Reyes o Encarnación Coronada, esta última dedicada a la Hermandad de San Benito, muy próxima al nuevo espacio que hoy lleva su nombre.

En su intervención, el alcalde subrayó que “hoy reconocemos con este nuevo rótulo la fuerza de un compositor único que también hizo historia en la música militar dirigiendo la mítica Soria 9 y en el mundo del pasodoble. Aquel joven que llegó desde Encinasola, pasando por Zaragoza, donde conoció a su esposa María del Carmen Yoldi Galea, hasta Sevilla, ciudad que abrazó hasta el día de hoy, ve reconocido su nombre en este parque de la calle Pirineos, muy cerquita de su casa”.

Abel Moreno, socio fundador de la Casa de Aragón en Sevilla, ha sido distinguido con numerosas condecoraciones, entre ellas la Placa, Encomienda y Cruz de la Orden de San Hermenegildo, cinco Cruces al Mérito Militar, una Cruz al Mérito Naval y diversas Menciones Honoríficas. “Hoy, don Abel Moreno ya forma parte del callejero de Sevilla. Gracias por todo lo que has hecho por nuestra ciudad y por lo que seguirás haciendo. Aquí tendrás siempre a tu alcalde”, concluyó Sanz.