El Consejo de Cofradías de Sevilla sobre el cambio de fecha de la Semana Santa: "Aceptaremos lo que la Santa Sede decida"

El Consejo de Cofradías de Sevilla no tendría problema alguno en adaptarse a una nueva fecha para celebrar la Semana Santa. "Aceptaremos lo que la Santa Sede decida". Con estas palabras ha reaccionado Francisco Vélez, presidente de la institución cofradiera, a la noticia de que la Iglesia católica está dispuesta a llegar a un acuerdo con los ortodoxos en cuanto al calendario de la Pascua de la Resurrección, lo que supondría abandonar el ciclo lunar establecido hace 1.700 años, en el Concilio de Nicea.

La entidad que representa a las hermandades sevillanas tiene la principal responsabilidad en la organización de la Semana Santa, especialmente en lo que concierne a los horarios e itinerarios de las cofradías, su paso por la carrera oficial y la explotación de la misma mediante el abono de sillas y palcos. Un gran trabajo logístico y económico que no se vería afectado por un supuesto cambio de fecha, pues "sería el mismo".

"Ya estamos acostumbrados a que la Semana Santa tenga fecha movible", ha referido Vélez en relación al calendario actual, cuando la fiesta religiosa oscila en un intervalo de más de un mes, desde mediados de marzo hasta la segunda quincena de abril. "Siempre acataremos lo que decida la Iglesia", ha insistido el presidente del Consejo a preguntas de este periódico.

Las palabras del obispo auxiliar

Una reacción que tiene lugar después de que el obispo auxiliar de Sevilla, Ramón Valdivia, en calidad de presidente de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Española (CEE), anunciara que la Iglesia católica está "abierta" a cambiar la fecha de la Semana Santa con el fin de llegar a un acuerdo con los ortodoxos. Un objetivo que no es inmediato, pero para el que se está en permanente diálogo.

La fecha actual de la Semana Santa está regida por el ciclo lunar. Así se estableció en el Concilio de Nicea, que tuvo lugar en el año 325. Desde entonces la Pascua Florida se celebra el domingo después de la primera luna llena de la primavera (la Luna del Parasceve), siguiendo la tradición judía. Tantos los ortodoxos como los católicos mantienen esta costumbre. La diferencia radica en que los ortodoxos continuaron con el calendario juliano, implantado cuando se convocó el citado concilio, y los católicos optaron por el gregoriano a partir del siglo XVI, lo que provoca que haya un desfase temporal en el año litúrgico entre ambas iglesias.

La intención de acordar una fecha única para celebrar la Semana Santa entre católicos y ortodoxos surgió la década pasada, con el papa Francisco. En 2015 se barajó la posibilidad de dejar a un lado el ciclo lunar y optar por que el segundo domingo de abril sea el de Resurrección, lo que provocaría que el de Ramos fuera el primero, entre el 1 y el 7 de abril, un arco temporal mucho más limitado que el actual. Este cambio afectaría a las fiestas religiosas posteriores: Pentecostés (con la romería del Rocío) y el Corpus. La primera tendría lugar siempre a finales de mayo y la segunda, en la primera quincena de junio. La Feria de Abril, como su nombre indica, sería en este mes y no en mayo, como ha ocurrido este año.

A largo plazo

Un importante cambio que, de llevarse a cabo, no sería inmediato, sino a largo plazo, por lo que la actual junta superior del Consejo, que acaba mandato en junio, no tendría que asumirlo.

Este debate ha salido a la palestra informativa en vísperas de la conmemoración de los 1.700 años del Concilio de Nicea, de carácter ecuménico, y en el que se busca un acercamiento con las otras iglesias cristianas. Se produce, además, en este 2025, cuando la Pascua católica y la ortodoxa sí han coincidido en fechas, a mediados de abril.