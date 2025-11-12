El estado de conservación de la Virgen de la Presentación del Calvario es "óptimo"

Una notificación breve y directa que no necesita más. La hermandad del Calvario ha informado que el estado de conservación de Nuestra Señora de la Presentación, titular mariana de la cofradía, es óptimo. Así se concluye tras la realización de las pruebas diagnósticas a la imagen el pasado mes de septiembre, toda vez que los informen han sido analizados por el restaurador José Joaquín Fijo León, encargado de otras tareas como la restauración del Santísimo Cristo Yacente de la hermandad del Santo Entierro.

Para contextualizar, la dolorosa fue retirada del culto durante toda la jornada del domingo 14 de septiembre, para ser repuesta justo un día después, el lunes 15. El cabildo de oficiales adoptó esta medida con carácter eminentemente preventivo, es decir; el objetivo era conocer en mayor profundidad y con las herramientas tecnológicas hoy disponibles el estado en que se encuentra la Virgen. El TAC permite, entre otras ventajas, descubrir algún tipo de afección en las imágenes, la presencia de seres vivos dañinos para la madera o, por ejemplo, grietas o afecciones similares. Es una práctica habitual y son infinidad las cofradías que han sometido a este tipo de tratamiento a sus titulares, mediante rayos X.

La dolorosa, por tanto, se encontrará en perfecto estado de revista de cara a los inminentes cultos que se celebrarán en su honor la próxima semana, en el marco del día 21 de noviembre, festividad de la Presentación de la Virgen. La Virgen de la Presentación es una dolorosa de candelero para vestir, atribuida al escultor decimonónico Juan de Astorga. Aunque no está documentada su ejecución, se ha supuesto su talla entre 1834 y 1839 a causa de sus características estilísticas dentro de la producción de este escultor