Un costalero increpa a un grupo de jóvenes por gritar piropos a la Virgen de los Dolores en Sevilla

En la tarde de ayer se hizo viral un vídeo protagonizado por un costalero de la Hermandad del Cerro, en el que pide con vehemencia a un grupo de jóvenes que dejen de gritar delante del paso de Nuestra Señora de los Dolores. El documento ha sido grabado sin su consentimiento y difundido en distintas redes sociales.

"Tenéis todo el repertorio de la música preparado para ver dónde dais el chillido", recriminaba el costalero, enzarzándose con un grupo de cangrejeros que gritaron piropos y vivas durante la procesión extraordinaria del pasado sábado. Parte de estos chilladores son del barrio pero la mayoría son habituales en casi todas las procesiones.

"Igual que la mujer que acaba de chillar allí", respondía uno de los jóvenes, ante las repetidas reprimendas del costalero, que alzaba su voz y captaba la atención de los presentes. "Igual no, que venís preparados con todo el repertorio", respondía. "Respeta a tu Virgen", le pedía un testigo, al ver que la discusión no cesaba.

La polémica está servida y las redes sociales están que arden. Hay quienes ven en estos reproches una actitud homófoba y represiva por parte del costalero, mientras otros lo apoyan y defienden su postura ante el incesante e impostado griterío de estos jóvenes.

La Hermandad de los Dolores, por el momento, no se ha pronunciado al respecto. Los comportamientos de personas ajenas al cortejo no pueden ser controlados por la junta de gobierno. Algunos hermanos intentaron, sin éxito, rebajar el vocerío y la algarabía que se formaba en la delantera del paso. Al tratarse de una procesión con carácter glorioso se entiende que estas expresiones joviales no deberían repetirse en Semana Santa, durante la estación de penitencia.

No es la primera vez que se produce un enfrentamiento de este tipo. Hay hermandades que han tenido que tomar medidas al respecto, como la Esperanza de Triana, que manifestó su disconformidad ante algunos gritos irrespetuosos producidos durante su traslado desde la Iglesia de Santa Ana a su capilla, en la pasada cuaresma.