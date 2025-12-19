Cultura adquiere dos obras de Luisa Roldán para el Museo del Prado y el Nacional de Escultura

El Ministerio de Cultura ha adquirido los grupos escultóricos 'La Virgen aprendiendo a leer' y 'Descanso en la huida a Egipto' de Luisa Roldán. Las obras irán destinadas al Museo Nacional de Escultura y al Museo Nacional del Prado, respectivamente, a pesar de los reclamos de que recalasen en la capital hispalense, ciudad natal de la artista. Las adquisiciones, que han sido realizadas mediante el ejercicio del derecho de tanteo por un importe de 275.000 euros cada una, pertenecen a la serie de obras que la artista realizó cuando se asentó en Madrid, antes de su nombramiento como escultora de cámara al servicio de los monarcas Carlos II y Felipe V.

Detalle de la obra "Descanso de la huida a Egipto"

Su establecimiento en la corte madrileña significó un cambio sustancial para la obra de la artista tanto en los materiales --dejó a un lado la madera para trabajar con barro cocido y policromado--, como en los formatos, que pasaron a ser grupos de pequeño tamaño, modelado minucioso y policromía detallada, diseñados para decorar las estancias y galerías palaciegas y que ella misma definía como 'alhajas de escultura'.

'La Virgen aprendiendo a leer' es un grupo escultórico realizado en barro cocido y policromado que se asienta sobre una peana de madera pintada de negro con molduras y hojas de acanto talladas y doradas que decoran sus esquinas a modo de patas. En el centro de la composición, Santa Ana, sentada en un gran sillón con una corona real, sostiene el libro de los Proverbios en su regazo que la Virgen niña lee sentada a su lado. Por otra parte, 'Descanso en la huida a Egipto' irá destinada al Museo Nacional del Prado. Este grupo escultórico realizado en barro cocido y policromado representa el descanso de la Sagrada Familia durante la huida a Egipto. Al igual que el grupo anterior, cuenta con una peana diferente a lo habitual en la producción madrileña de Luisa Roldán, con elementos vegetales tallados y dorados, al gusto napolitano.

Será la primera obra de la artista en ingresar en las colecciones del Museo Nacional del Prado, lo que permitirá enriquecer su colección de escultura barroca de este género devocional, así como ofrecer un panorama más completo sobre la situación de las artes plásticas y la interacción entre disciplinas en España a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII.