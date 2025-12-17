Así será el besamanos de la Macarena en San Gil: horarios y datos de interés

La Hermandad de la Macarena celebrará los próximos días 18, 19, 20 y 21 de diciembre, en la parroquia de San Gil Abad, el besamanos a María Santísima de la Esperanza Macarena, con motivo de la festividad de la Virgen de la Esperanza y del centenario del primer besamanos a la Santísima Virgen. El horario de este culto tan esperado, y que será el primero organizado por la nueva junta de gobierno que preside Fernández Cabezuelo, será el siguiente:

De 7:00 a 9:00: turno exclusivo para hermanos. Deberán acreditarse con el DNI.

Besamanos en horario ininterrumpido Horarios de Misas y Sabatina en la Parroquia de San Gil Abad serán los siguientes: Jueves 18 de diciembre a las 20:00, solemne función presidida por Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Demetrio Fernández González, Obispo Emérito de Córdoba; viernes 19 de diciembre y sábado 20 de diciembre a las 19:30 horas. La Sabatina se realizará a las 12:00 horas; el domingo, 21 de diciembre la Eucaristía será a las 12:00 horas.

Una vez finalizadas en la Parroquia de San Gil Abad las Eucaristías, el Besamanos transcurrirá hasta la finalización del mismo, sobre las 21:00.

El itinerario de la cola

El acceso se realizará "mediante un itinerario debidamente señalizado, accediendo por la puerta principal de la Parroquia y saliendo por la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena, con el objetivo de facilitar una circulación fluida y evitar largas esperas en la cola para acceder a la Parroquia de San Gil Abad, donde este año se celebrará el Besamanos con motivo del centenario de este culto. El itinerario por el exterior que ha sido recomendado por el CECOP es peatonal desde la plaza de San Gil, acera de calle San Luis y Arco de la Macarena. Las Hermandades y autoridades que vengan a realizar las ofrendas a la Virgen accederán por el atrio de la Basílica, donde será atendido el protocolo", señala la hermandad.

Como en años anteriores, "y por consideración hacia las personas que aguardan de pie, la Hermandad recuerda la imposibilidad de realizar fotografías posadas junto a la Virgen que supongan detener el avance de la fila. No obstante, estarán permitidas las fotografías habituales siempre que no impliquen la paralización del recorrido. Asimismo, con motivo del Besamanos, se celebrarán los turnos de vela para los hermanos durante las noches de los días 18, 19 y 20 de diciembre, en horario de 00:00 a 6:00 horas, concluyendo cada noche con la celebración de la Santa Misa, en la Parroquia de San Gil. Estos turnos constituyen una oportunidad para que los hermanos realicen un retiro espiritual en la intimidad y cercanía de la Virgen de la Esperanza y, ayudados por el rezo participativo del Santo Rosario y las meditaciones, se acerquen al sacramento de la reconciliación y participen plenamente de la Eucaristía", abunda la nota.

Dichas meditaciones estarán dirigidas por:

18 de diciembre: Don José Manuel Martínez Guisasola, Párroco de la parroquia de San Gil Abad y Don Germán Carrasco

19 de diciembre: Don José Maria Losada Lahera, Rector de la Basílica de Santa María de la Esperanza Macarena, y don Antonio Romero Padilla

20 de diciembre: Don Antonio Mellet Márquez y Don Antonio Romero Padilla

Para poder asistir a los turnos de vela será necesario ser hermano e inscribirse previamente, bien de forma presencial en Atención al Hermano (Casa de Hermandad), en horario de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, o bien mediante el envío de un correo electrónico a vigilias@hermandaddelamacarena.es, indicando nombre y apellidos, DNI, teléfono de contacto y el turno o turnos de vela solicitados. Hasta las 21.00 de hoy es la fecha límite para realizar la inscripción para dichos turnos. Cada turno de vela tendrá una duración completa de seis horas, desde las 00:00 hasta las 6:00 de la mañana.