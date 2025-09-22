Denuncian el robo de dos cadenas de oro de la Virgen de los Dolores de Umbrete de gran valor sentimental

Una noticia que ha conmocionado a todo un pueblo y a sus fieles. La hermandad Sacramental de Umbrete, a través de un comunicado oficial, ha informado acerca del robo de dos cadenas de oro pertenecientes al ajuar de la Virgen de los Dolores, y que guardaban un especial valor sentimental. Los hechos ocurrieron el pasado 12 de septiembre, en la madrugada del pasado jueves y la mañana del viernes, durante los cultos a los titulares. En dicha jornada, la dolorosa amanecía en su altar de cultos, "a más de 3 metros de altura, rodeada de velas y elementos ornamentales intactos, con el brazo derecho movido y, lamentablemente, sin dos cadenas de oro que portaba en el mismo".

La Virgen de los Dolores de Umbrete con ambas alhajas

Las cadenas sustraídas no eran unas piezas cualquiera, "sino de un valor sentimental inmenso: una pertenecía a Santa Ángela de la Cruz y otra al Señor del Gran Poder, ambas grabadas en su anverso. La Virgen las portaba en su mano derecha. Este acto de infinita crueldad ha sido denunciado a las autoridades competentes, y la Hermandad ya ha emprendido el proceso legal para esclarecer los hechos ocurridos. Sin embargo, más allá de la materialidad del robo, sentimos que se ha producido un verdadero ataque a nuestra Virgen y, por consiguiente, a la Hermandad en su conjunto", apunta el comunicado.

La hermandad incide en que "no puede pasar por alto el daño moral que este acto ha causado, especialmente a las personas que, con toda la fe y devoción, nos confiaron dichas medallas para que fueran portadas por Nuestra Madre en este triduo. Para ellos, estas cadenas tenían un valor sentimental incalculable, y el dolor que ahora padecen es también el nuestro. Queremos, no obstante, llevar tranquilidad a nuestro pueblo al confirmar que la imagen de la Virgen no ha sufrido daños físicos y se encuentra en perfectas condiciones. Pero nuestro corazón se halla profundamente herido ante semejante desagravio. La Hermandad solo pide respeto, coherencia y cordura. Y rogamos que, en la mayor brevedad posible, las cadenas sustraídas puedan reaparecer en perfecto estado. Con ello, y nada más, esta Junta de Gobierno se daría por satisfecha", finaliza el comunicado.