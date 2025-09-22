Un palio de Sevilla en el Parlamento Europeo: cuenta atrás para la exposición de Arte Sacro de Bruselas

A cientos de kilómetros de Sevilla pero sin perder un ápice de impronta y sello. La sede del Parlamento Europeo de Bruselas se convierte en el espacio elegido para dar a conocer, a nivel internacional, siglos de historia y de oficio. Este próximo martes arranca El Arte Sacro de Sevilla en el corazón de Europa, una muestra impulsada por el Ayuntamiento de Sevilla y el Parlamento de Europa con la colaboración de la Asociación Gremial de Arte Sacro de Sevilla que se celebrará en el Parlamentodesde los días 22 a 26 de septiembre.

En este sentido, todas las piezas ya han sido debidamente dispuestas, entre ellas, la túnica de los cardos del Señor de la Sentencia, el frontal del paso de la Sed o el Cristo de la Humildad y Paciencia de la Esperanza de Triana. Son solo algunos ejemplos de esta exposición, que ha contado con la ayuda de varios cofrades desplazados hasta allí para su supervisión y colaboración en el montaje, junto a las empresas transportistas.

Juan Ignacio Zoido, eurodiputado y ex alcalde de Sevilla, ha compartido en su perfil oficial de X un vídeo acerca del proceso de montaje de una de las obras más notorias, como es el paso de palio de Madre de Dios de la Palma, de la hermandad del Cristo de Burgos, desde su llegada en vehículo terrestre hasta la colocación de los varales, las caídas y la elevación del techo con maquinaria especializada.

Esta muestra servirá para, entre otras cuestiones, concienciar a las autoridades comunitarias de la importancia del Arte Sacro, como elemento cultural e histórico pero también como eje industrial. "Será absolutamente histórico pues mostrará al mundo entero, desde el corazón de Europa un sector que en Sevilla estamos acostumbrados a disfrutar de sus piezas pero que es muy desconocido fuera de nuestras fronteras. Y ahora que, precisamente, desde fuera de nuestras fronteras se está intentando competir con nuestros artesanos, tenemos que mostrar nuestro apoyo y nuestra defensa más férrea de este sector 100% sevillano que tiene un valor incalculable”, declaró el alcalde durante el acto de presentación de dicha exposición, que será oficialmente inaugurada el martes a las 17:00.