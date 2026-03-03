Devotos de Santa Genoveva se unen para realizar una túnica bordada a Jesús Cautivo

La hermandad de Santa Genoveva ha dado conocer este marets el nuevo proyecto patrimonial que pretende incrementar el ajuar patrimonial y textil de la corporación. Se trata de la ejecución de una nueva túnica bordada para la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo, ya bautizada como "de los devotos", una iniciativa que nace desde la fe, la ilusión y la devoción de varios hermanos. Diseñada por Eduardo Crespo, la pieza será íntegramente sufragada por los hermanos.

Actualmente, los recursos de la hermandad continúan destinados al Centro Social Santa Genoveva, por lo que su confección será posible gracias a quienes deseen sumarse a esta iniciativa. Se ha establecido una suscripción voluntaria con varias modalidades de pago, y dichas aportaciones se realizarán a la cuenta abierta exclusivamente para este proyecto, garantizando la máxima transparencia. Estas donaciones serán deducibles en la declaración de la renta. "Como recuerdo permanente de esta ofrenda, el nombre de cada participante quedará serigrafiado en el interior de la túnica, como testimonio de fe y entrega", indica la corporación.

El diseño de la misma se compone de un tercio inferior bordado, sección que presenta una buhardilla con polílóbulos concatenados que albergan flores, elementos vegetales y palmetas persas de significado simbólico. La parte superior se completa con motivos geométricos y vegetales que refuerzan la sensación de verticalidad y ascensión de la decoración. Por otra parte, también aparecen bordados el cuello, el pecherín y las puñetas, que repiten los adornos del tercio inferior, generando unidad y armonía. Actualmente el Cautivo tan solo posee una túnica bordada, la ejecutada por el taller de Elena Caro y que ha sido recientemente restaurada.