El Divino Perdón propondrá nombrar hermano honorario el taller de Navarro Arteaga

La hermandad del Divino Perdón continúa en el candelero de la actualidad. La cofradía de Alcosa ha informado de la convocatoria de un cabildo general extraordinario a celebrar el próximo 19 de septiembre, a partir de las 21:00, en las dependencias de su sede canónica, y en el que se tratarán diversas cuestiones de envergadura.

En primer lugar, la corporación, en uno de los puntos del día, recoge la propuesta del nombramiento como hermano honorario al taller de José Antonio Navarro Arteaga, figura indispensable y troncal en la devoción del barrio hacia los titulares. Y es que Arteaga es el autor de todas y cada una de las imágenes que procesionan en la estación de penitencia, desde el Nazareno hasta la Virgen de la Purísima Concepción, pasando por el reciente conjunto escultórico de imagenes secundarias estrenado el pasado Sábado de Pasión.

Asimismo, la hermandad que preside José Luis Pulido informará a los hermanos acerca de "la retirada del culto e intervención a la sagrada imagen de Nuestro Padre Jesús del Divino Perdón", que será llevada a cabo precisamente por Navarro Arteaga, y que se desarrollará en el marco de unos días en la antesala de la salida extraordinaria que presidirá dicha talla el próximo 5 de octubre por las calles del barrio, con motivo del XXV aniversario fundacional.