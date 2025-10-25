Eduardo Castillo Ybarra, reelegido hermano mayor del Silencio

La hermandad del Silencio ha celebrado, en la tarde de este viernes, cabildo general de elecciones, con la concurrencia de una única candidatura, la presentada por el actual hermano mayor, Eduardo Castillo Ybarra, que optaba a la reelección.

De esta manera, y tras ratificación por parte de la autoridad eclesiástica, el actual máximo representante continuará en el cargo tres años más, hasta 2028, toda vez que resultó elegido en los pasados comicios de 2022 tomando el testigo de Eduardo del Rey.

Las urnas han permanecido abiertas un total de tres horas y el escrutinio se ha resuelto como sigue:

Votos totales: 418

Votos a favor: 341

Votos en blanco: 76

Votos nulos: 1

La relación de hermanos que acompañarán a Castillo en este nuevo mandato y los respectivos cargos es la siguiente: