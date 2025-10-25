Eduardo Castillo Ybarra, reelegido hermano mayor del Silencio
El actual hermano mayor continuará tres años más al haber optado a la reelección
Eduardo Castillo Ybarra: “A lo mejor no todas las cofradías tendríamos que ir a la Catedral”
La hermandad del Silencio ha celebrado, en la tarde de este viernes, cabildo general de elecciones, con la concurrencia de una única candidatura, la presentada por el actual hermano mayor, Eduardo Castillo Ybarra, que optaba a la reelección.
De esta manera, y tras ratificación por parte de la autoridad eclesiástica, el actual máximo representante continuará en el cargo tres años más, hasta 2028, toda vez que resultó elegido en los pasados comicios de 2022 tomando el testigo de Eduardo del Rey.
Las urnas han permanecido abiertas un total de tres horas y el escrutinio se ha resuelto como sigue:
- Votos totales: 418
- Votos a favor: 341
- Votos en blanco: 76
- Votos nulos: 1
La relación de hermanos que acompañarán a Castillo en este nuevo mandato y los respectivos cargos es la siguiente:
- HERMANO MAYOR: Eduardo Castillo Ybarra
- CONSILIARIO PRIMERO: César Hornero Méndez
- CONSILIARIO SEGUNDO: Ignacio Conradi Torres
- CENSOR PRIMERO: Adolfo de Salazar Mir
- CENSOR SEGUNDO: Cristóbal Montes Muguiro
- MAYORDOMO PRIMERO: Pablo Sánchez Fernández-Palacios
- MAYORDOMO SEGUNDO: Hortilio Pereda Armayor
- SECRETARIO PRIMERO: Manuel Ángel Calvo Calvo
- SECRETARIO SEGUNDO: Juan Guilmain Alonso
- PRIOSTE PRIMERO: Francisco Javier Andana Jiménez
- PRIOSTE SEGUNDO: Pablo Rivas Asencio
- DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: Pedro José Dominguez-Leño Fernández
- DIPUTADOS: César Gandolfo Fariñas, Manuel Fernández-Palacios Sánchez, Salud del Rey Reguera, José Luis Conradi Álvarez, Pedro Molina de los Santos, Fátima Molina Blanco y David Moya Cabezas.
