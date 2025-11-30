Elecciones en la Macarena: se cierran las urnas con previsión de alta participación

La suerte está echada. A las ocho de la tarde de este domingo se ha cerrado la cola de los hermanos llamados a votar en las elecciones de la Macarena. Con la incorporación del último hermano, comienza el recuento con la previsión generalizada de rozar los cinco mil votos, lo que supondría una participación histórica en unas elecciones cofradieras.

Las votaciones se han desarrollado con total y absoluta normalidad, con el pico de participación y presencia pasado el mediodía, causando ciertos momentos de desconcierto para aquellos que debían buscar su lugar devotación pero con fluidez a la hora de avanzar. La participación ha decrecido naturalmente durante el partido entre el Sevilla y el Real Betis. Los más rezagados han aprovechado hasta última hora para depositar su voto, respirándose un ambiente de calma tensa en los alrededores de la Basílica, con los tres candidatos atendiendo y hablando con hermanos. Hasta cercana la medianoche no se conocerá el resultado, cuando se hayan escrutado todos los votos recabados en las doce urnas dispuestas.