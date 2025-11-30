Los macarenos votan masivamente para elegir nuevo hermano mayor

Los hermanos de la Macarena están acudiendo a votar masivamente en una cita trascendental para elegir el hermano mayor que regirá los designios de la corporación en los próximos cuatro años. En unos comicios realmente inciertos por distintas circunstancias, como la fallida restauración de la Virgen de la Esperanza, desde que se abrieron las urnas a las 10:00 se han producido grandes colas. Muchos han querido adelantar la votación debido a que esta tarde se celebra el derbi entre el Sevilla y el Betis, aunque las colas a buen seguro continuarán durante toda la tarde.

Los hermanos José Luis Notario, Fernando Fernández Cabezuelo y Pedro Ignacio García Rivero optan a hacerse con la vara de las capillas. La campaña electoral y las elecciones han estado marcadas inevitablemente por la polémica intervención en la Virgen de la Esperanza, acometida a principios del pasado verano, y la restauración posterior que desarrolla Pedro Manzano. De hecho, será la primera vez que el resultado se proclame en la basílica sin que la Virgen de la Esperanza se encuentre en su camarín.

Están convocados a ejercer su derecho a voto un total de 13.969 hermanos de la corporación de la Madrugada. Son aquellos que cumplen los requisitos indispensables para votar, como ser mayor de edad y contar con, al menos, un año de antigüedad en la hermandad.

El horario de las votaciones se extenderá hasta las 20:00. A las 20:00, las puertas del atrio de la Basílica se cerrarán, y solo podrán votar aquellos que se encuentren esperando su turno en ese momento.

Para garantizar un proceso ágil y cómodo, la hermandad dispondrá 12 mesas con 12 urnas dentro de la basílica, las cuales estarán organizadas en función de los apellidos de los hermanos. Adicionalmente, se instalarán 4 cabinas para asegurar la privacidad de la elección de las papeletas de voto.