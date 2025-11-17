Las elecciones de San Gonzalo se celebrarán el 21 de diciembre

Todo a punto para culminar, ahora sí, con un largo y enquistado proceso electoral. El cabildo de oficiales de la hermandad de San Gonzalo, reunido esta tarde, ha acordado la celebración del cabildo general de elecciones el próximo domingo 21 de diciembre.

De esta manera, se resuelve un entuerto que dio como resultado la suspensión de las elecciones para la fecha inicialmente prevista (finales de octubre), tras haberse detectado incidencias en los certificados de partida de bautismo de algunos candidatos en la expedición de los mismos por las propias parroquias. Así, los comicios se aplazan a prácticamente un mes vista, y no al día 30 de noviembre, que había sido una fecha señalada como posible. Sin embargo, esa convocatoria vulneraría la posibilidad de votar por correo.

Por tanto, la hermandad de San Gonzalo celebrará sus elecciones el domingo 21 de diciembre, para que así los hermanos puedan ejercer su voto por correo, se subsanen las indicaciones necesarias en el plano burocrático y los dos candidatos concurran con normalidad. Dos listas se presentaban a estas elecciones: la del actual promotor sacramental, Gonzalo Pérez Oliver, y el actual mayordomo, Juan Ogazón Montes.