Así será el rosario vespertino de la Esperanza de la Trinidad: horarios e itinerarios

La hermandad de la Trinidad ha comunicado una serie de detalles y novedades relativos al rosario vespertino que tendrá lugar el próximo 13 de diciembre, sábado, con la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza por las calles de la feligresía. Entre ellos, tanto los horarios como itinerarios, así como el acompañamiento musical o la participación en el cortejo.

La salida tendrá lugar a las 18:00 desde la Basílica de María Auxiliadora, con el siguiente itinerario: Avda. María Auxiliadora, Carretera de Carmona, San Juan Bosco, Jabugo, Francisco de Ariño, Samaniego, Parroquia de San José Obrero, Iriarte, Nicasio Gallego, Imaginero Luis Álvarez Duarte, Guanahaní, Dr. Pedro Vallina, Esperanza de la Trinidad, San Juan Bosco, Venecia, Urquiza, Salesianos, Avda. María Auxiliadora y entrada sobre 20:45. Nuestra Señora de la Esperanza irá acompañada musicalmente por la Sociedad Filarmónica Nuestra Señora de la Oliva de Salteras.

El rezo de los Santos Misterios se celebrarán en las siguientes localizaciones del recorrido:

Primer misterio: Colegio del Beaterio

Segundo misterio: Frente a Residencia Gerón

Tercer misterio: Parroquia de Jesús Obrero

Cuarto misterio: Calle Esperanza de la Trinidad

Quinto misterio: Colegio Mayor Don Bosco

Letanías y oración final: Interior de la capilla.

El cortejo estará formado por los hermanos más jóvenes, que podrán participar revestidos con la túnica de monaguillo que usan durante la estación de penitencia cada Sábado Santo, sin necesidad de papeleta de sitio (túnica color crema, escapulario con la cruz trinitaria en el pecho, esclavina negra -en ningún caso capa- calzado fino de color negro y medalla de la Hermandad) o bien con ropa de vestir.