Los hermanos de La Estrella aprueban la restauración de Jesús de las Penas

Una esperada noticia que pretende devolver el máximo esplendor a una talla de primer nivel. El Colegio Nuestra Señora del Rosario acogió en la mañana de este domingo un cabildo general extraordinario de la hermandad de la Estrella, en el que más de trescientos hermanos aprobaron de manera unánime la restauración de Nuestro Padre Jesús de las Penas. Durante el transcurso del mismo el conservador y restaurador Pedro Manzano, opción preferida por el cabildo de oficiales, presentó un informe acerca del estado de conservación de la imagen y las afecciones que pudiera padecer.

Otra de las opciones era la del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, por lo que, a expensas de la intervención de varios hermanos, volverá a convocarse en próximas fechas otro cabildo para decidir si la restauración la practica Manzano en su taller trianero o el IAPH, que ya intervino a la Virgen de la Estrella en 2010. En el cabildo extraordinario también se aprobó que el columbario de la hermandad sea visitable a partir de noviembre de 2026.

La imagen de Jesús de las Penas, realizada por el imaginero flamenco José de Arce (1655) fue restaurada por última vez en 1997, a cargo de los hermanos Solis e Isabel Poza, en las dependencias del IAPH. Precisamente en aquella intervención se descubrió el documento alojado en el interior de peana donde se confirmaba la autoría del Señor por parte de este autor flamenco, uno de los más laureados de la época.