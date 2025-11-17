Horarios e itinerarios del traslado de Jesús de las Penas al Buen Suceso este martes 18 de noviembre

La hermandad de Las Penas de San Vicente, tras la suspensión por motivos meteorológicos del solemne traslado de su titular cristífero que estaba previsto para este domingo 16 de noviembre, ha informado que se celebrará mañana martes 18 de noviembre, con los siguientes horarios e itinerarios: Salida de la parroquia de San Vicente Mártir a las 18:00, por la puerta de Cardenal Cisneros, con el siguiente itinerario: Cardenal Cisneros, Virgen de los Buenos Libros, Teniente Borges, Plaza del Duque, Campana, O'Donnell, Velázquez, Tetuán, Jovellanos, Sagasta, Plaza del Salvador, Lineros, Plaza de Jesús de la Pasión, Alcaicería, Plaza de la Alfalfa, San Juan, Boteros, Sales y Ferré, Plaza del Cristo de Burgos, Ortiz de Zúñiga, Plaza del Buen Suceso y entrada en la iglesia del Buen Suceso a las 21:00 horas.

Debido a la reducción del recorrido y a la necesidad de mantener un ritmo más ágil y continuo, quedan suspendidos todos los relevos previamente asignados a los hermanos, Instituciones y hermandades para portar las andas del Señor. La Hermandad realizara únicamente ocho relevos, estrictamente necesarios para asegurar el adecuado avance de la procesión en este nuevo recorrido, que se distribuirán en diversos puntos como Jovellanos, Salvador, Plaza de Jesús de la Pasión o plaza del Cristo de Burgos. Portarán las andas tanto hermanos como las hermandades del Lunes Santo y otros invitados en el 150 aniversario.