¡Menos vallas, menos vallas!

Qué buena la entrevista que con evidente salero le ha realizado Patricia Pérez Armiger, del Bar Arenal Ventura, al señor alcalde de Sevilla, nuestro Oseluí, político de ruan como lo era el recordado Manuel del Valle. Porque hemos tenido alcaldes de capa. Y hasta alguno asimilable a un armao... Vaya por delante que la popular y prestigiosa taberna del Arenal tiene más de 80 años de historia, más que algunas cofradías y, sobre todo, genera menos problemas. Por no decir ninguno. Llegó nuestro alcalde sonriente como un sol (del Plantinar) y doña Patricia lo invito a la serie de entrevistas 'Pin pon' que se están celebrando con personajes muy variopintos en la barra del establecimiento. Sí, en la barra, la de la toda la vida, la que se ha perdido en tantos bares tras la pandemia. Hay que dar gracias a la familia del Ventura por mantener las cosas con el estilo de siempre. Patricia le preguntó por la Semana Santa, ¡cómo no! Y el alcalde fue directo en dos momentos específicos. "¿Nos estamos pasando con las salidas extraordinarias". La respuesta del alcalde de ruan: "Bueno, quizá un poquito. Habría que ordenar algunas cosas, sí". Y la siguiente pregunta de interés. "¿Cambiarías algo de la Semana Santa? "Bueno... menos vallas. Hay muchas vallas, sobran vallas. Quizás al regular un poquito los cruces..: Que la gente no se sentara en los cruces porque muchas veces suponen un riesgo y un peligro". ¡Han cantado línea, oiga! La Semana Santa de 2025 fue la del exceso de las vallas. La de 2026 debe ser la de la medida exacta. Tome nota el señor Alés. No podemos estar constreñidos de forma absurda. Se nos rompió la movilidad de tanta valla. Fue imposible el callejeo como siempre, el que nunca se dejó de realizar por muchas bullas que hubiera. Fue una Semana Santa incómoda, inhóspita, con un punto antipático, proyectada para un público inmóvil y sedente. Y, claro, no todo el mundo dispone de un palco o de unas sillas. Sobre todo, son muy pocos los que disponen de balcón. Y hasta hay quienes no están dispuestos a pasar la tarde como en una caseta de Feria por mucho que el balcón tenga vistas y derecho a saetero. La organización de la Semana Santa debe priorizar la seguridad y tener en cuenta la movilidad de los peatones a todas las horas del día. La colocación de vallas en algunos puntos concretos fue una barbaridad, caso de la salida y la entrada de la cofradía de San Isidoro, por poner un ejemplo evidente. Pero es que además estaban puestas a mucha distancia del cortejo, provocando el efecto 'estadio olímpico' al distanciar a la cofradía del público de una forma (insistimos) absurda. Nadie explicó la razón por la que se hicieron las cosas así. ¿Había algún informe sobre el alto índice de peligrosidad en la costanilla una tarde de Viernes Santo? ¿Se detectaron elementos subversivos? ¿Alguna amenaza que ya podamos contar? Y hubo muchos más ejemplos. En su día fue una maravilla la iniciativa de vallar puntos estratégicos de paso, ¡pero eran para asegurar que la gente pudiera cruzar, por ejemplo, de la estrechez de Placentines a Argote de Molina!. No son vallas para generar frialdad y cargarse la forma de ver las cofradías. Lo son para, precisamente, garantizar el tránsito. Y solo hay que ver la cara de felicidad del personal cuando comprueba que el espacio acotado era para que se pueda pasar.

Nos alegramos de que el señor alcalde sea partidario de vallar menos, que no implica rebajar las exigencias de seguridad. Y, por supuesto, no le quepa duda de que nos estamos pasando no un poquito, sino mucho, con las salidas ordinarias, conocidas como extraordinarias (sí, han leído bien). Pero nos tememos que Oseluí, que preside el cabildo municipal, tendrá que tratar el asunto con el que preside el cabildo eclesiástico, que tiene la sede cerquita de su despacho. Y no apreciamos un intento de freno de tantas procesiones, sino más bien un motivo de orgullo porque la piedad popular ocupa las calles. Doctores tiene la Iglesia. Si en las barras se dicen las verdades y se organizan las mejores tertulias, el alcalde ha dicho dos en la barra del Ventura. Felicidades a Patricia, que lo hace mucho mejor que muchos periodistas profesionales de la prensa morada. No solo es ya famosa la taberna por el bonito en escabeche y las "grandes orejas de mejillones", sino por el 'Pin pon' que saca a relucir las verdades de la ciudad.

La polémica romana sobre la Virgen María

El Dicasterio para la Doctrina de la Fe, que preside el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, ha publicado una nota aclaratoria (Mater Populi Fidelis) sobre algunos títulos marianos referidos a la cooperación de la Virgen María en la obra de salvación. La principal conclusión es que la Virgen no se puede definir como "redentora" o "mediadora" que concede gracias. ¿Alguien del mundillo de las cofradías ha dicho algo al respecto, se ha pronunciado en algún sentido? ¿Algún dirigente cofradiero tiene un criterio sobre esta materia más allá de protestar por el orden de paso por la carrera oficial? Sevilla, ciudad marina. Sevilla, la archidiócesis con cientos y cientos de cofradías con la Virgen en el título. Sevilla, donde hay cofradías que tienen hasta dos advocaciones marianas como titulares. Sevilla, capital de la piedad popular donde se coronan vírgenes con rango canónico con alta frecuencia. No esperamos que nadie se pronuncie en contra. O sí. Pero la oficialidad cofradiera bien podría haberse manifestado. El documento está reproducido en español en la web del Vaticano. Y Carlos Colón firmó un interesantísimo artículo al respecto el pasado miércoles en las páginas de Diario de Sevilla con el título Más papistas que el Papa. Es recomendable su lectura para formarse una opinión propia. Que Roma dicte no quiere decir que no reflexionemos.