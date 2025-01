La embajada de España en la Santa Sede recibe a los organizadores de la gran procesión de Roma 2025

La embajadora de España en la Santa Sede, Isabel Celáa, ha recibido este martes en Roma a representantes de los patrocinadores y miembros del comité organizador de la Gran Procesión, que tendrá lugar el próximo 17 de mayo de 2025 en Roma, con motivo del Jubileo de las Cofradías, y que presidirán las imágenes del Santísimo Cristo de la Expiración (Sevilla) y María Santísima de la Esperanza (Málaga).

La comitiva ha contado con la presencia y participación de Carolina España, consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía; Patricia del Pozo, consejera de Cultura de la Junta de Andalucía; Francisco Salado, presidente de la Diputación Provincial de Málaga; Francisco de la Torre, alcalde del Ayuntamiento de Málaga; Álvaro Pimentel, segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla; Sergio Corral, Director General de la Fundación Unicaja y Gloria Ruiz, Subdirectora de Administración y Secretaría Técnica de la Fundación Cajasol.

Acto de recepción de autoridades y personalidades

Por parte del comité organizador han participado en el encuentro Paloma Saborido, miembro de la Comisión del Jubileo de las Cofradías y coordinadora nacional de la Gran Procesión; José Luis Aldea, Hermano Mayor de la Hermandad del Cachorro; Sergio Morales, Hermano Mayor de la Archicofradía del Paso y la Esperanza; Francisco Vélez, presidente del Consejo de Cofradías de Sevilla; José Carlos Garín, presidente de la Agrupación de Cofradías de Málaga; Salvador Guerrero, Delegado de la Diócesis de Málaga y Marcelino Manzano, Delegado de la Diócesis de Sevilla.

Todo ello días después de que se conociera el itinerario definitivo de esta gran procesión, que comenzará en el Coliseo romano y finalizará en el Circo Máximo. Ambas imágenes, previos traslados en formato y forma aún por decidir, partirán desde el interior de una estructura efímera -en buena medida debido a las dimensiones del trono de María Santísima de la Esperanza- y continuarán por el siguiente recorrido: Piazza del Colosseo, via Celio Vibenna, via di San Gregorio, piazza di Porta Capena, viale Aventino, via del Circo Massimo, via dell’Ara Massimo di Ercole y entrada en el Circo Máximo. En torno a dos kilómetros de distancia (aproximadamente desde la Basílica del Cachorro hasta la Campana, por establecer una comparativa) y cuatro horas de procesión.