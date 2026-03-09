La Esperanza de Triana adquiere un cuadro de la Virgen del Rosario atribuido a Juan del Castillo

La Hermandad de la Esperanza de Triana continúa enriqueciendo su patrimonio artístico con la incorporación de un lienzo de la Virgen del Rosario, una obra atribuida al pintor barroco sevillano Juan del Castillo, fechada aproximadamente entre los años 1620 y 1634.

La pintura, realizada al óleo sobre lienzo y con unas dimensiones de 146,5 x 111 centímetros, presenta a la Virgen María sentada sobre un trono de nubes en el cielo, sosteniendo en su regazo al Niño Jesús. El Niño bendice con su mano derecha mientras con la izquierda muestra el rosario, elemento que identifica la advocación representada. Ambos aparecen rodeados por una atmósfera celestial formada por nubes, dos ángeles jóvenes en actitud orante y cabezas de querubines en la parte inferior de la composición.

La Virgen aparece coronada de rosas, símbolo de la gracia, y viste una túnica de tono jacinto y un manto verde. De las cabezas de la Madre y el Niño parten intensos resplandores luminosos que acentúan el carácter celestial de la escena. La composición responde a un esquema triangular sencillo, característico de muchas representaciones marianas del primer barroco sevillano.

La imagen de la Virgen concentra todo el lienzo

El lienzo reúne rasgos propios del estilo de Juan del Castillo, como el dibujo preciso, el gusto por los colores luminosos y la atención a los detalles naturalistas, así como una expresividad amable e idealizada en los personajes. Este artista, activo en la Sevilla del siglo XVII, formó parte de una generación de pintores que introdujeron el naturalismo en la pintura local y que convivieron con figuras como Francisco de Zurbarán, Diego Velázquez o Alonso Cano. Asimismo, fue maestro del célebre pintor Bartolomé Esteban Murillo.

Por su calidad artística, la obra puede atribuirse plenamente al trabajo del propio maestro. Composiciones de esta temática mariana fueron frecuentes en su producción y también en la de su taller, especialmente durante las décadas centrales del siglo XVII.