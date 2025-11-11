La Estrella firma la renovación de Rosario de Cádiz por cuatro años más

En la noche de este pasad lunes tuvo lugar el acto de renovación del contrato que vincula a la hermandad de La Estrella con la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora del Rosario Coronada, de Cádiz. Una representación de la formación y el hermano mayor de la cofradía de la calle San Jacinto, Carlos Martín, firmaron el acuerdo que vinculará a dichas entidades cuatro años más, hasta 2029.

De este modo, la siempre tan esperada institución musical de la Tacita de Plata volverá a sonar el Domingo de Ramos hispalense por las calles de Triana y Sevilla, tras su llegada a la corporación en septiembre de 2023. Sin embargo, su estreno como tal en Semana Santa no se produjo hasta este mismo 2025, debido a que la cofradía no salió por lluvia en 2024. Sí ha participado en otros actos como el traslado de las imágenes tras la Función Principal en Cuaresma y en diversos conciertos.

La banda ya dedicó el pasado 2024 su primera composición a la imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas, titulada El rezo, y compuesta por Manuel Jesús Guerrero Marín. Dicha marcha se estrenó en el regreso de las imágenes desde San Jacinto hasta la capilla de la Estrella, en la que fue la primera actuación de esta formación en el arrabal trianero para con la hermandad.