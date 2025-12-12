Eutropio García, nuevo presidente de la Asociación de Fieles de la Virgen de los Reyes y San Fernando

La Asociación de Fieles de la Virgen de los Reyes y San Fernando celebró en la tarde de este jueves, en horario de 19:00 a 21:00, cabildo general de elecciones, al que concurría una única lista, la presentada por Eutropio García, quien venía desempeñando las tareas de vicepresidente. De esta manera, y a falta de ratificación definitiva, este cofrade se convertirá en el nuevo presidente de esta institución, que vela por el mantenimiento del culto de la patrona de Sevilla en colaboración con el Cabildo Catedral.

Al término del escrutinio las urnas arrojaron el siguiente resultado:

Votos totales: 80

Votos a favor: 79

Votos nulos: 1

El listado de cofrades que acompañarán a García durante este próximo mandato se configura de la siguiente manera: