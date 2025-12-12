Eutropio García, nuevo presidente de la Asociación de Fieles de la Virgen de los Reyes y San Fernando
Regirá los designios de esta institución durante los próximos años
Desempeñaba anteriormente el cargo de vicepresidente
La Asociación de Fieles de la Virgen de los Reyes y San Fernando celebró en la tarde de este jueves, en horario de 19:00 a 21:00, cabildo general de elecciones, al que concurría una única lista, la presentada por Eutropio García, quien venía desempeñando las tareas de vicepresidente. De esta manera, y a falta de ratificación definitiva, este cofrade se convertirá en el nuevo presidente de esta institución, que vela por el mantenimiento del culto de la patrona de Sevilla en colaboración con el Cabildo Catedral.
Al término del escrutinio las urnas arrojaron el siguiente resultado:
- Votos totales: 80
- Votos a favor: 79
- Votos nulos: 1
El listado de cofrades que acompañarán a García durante este próximo mandato se configura de la siguiente manera:
- Presidente: Eutropio García Xarrié.
- Vicepresidente: Eduardo Carrera Sualís.
- Secretario 1º: Antonio S. Ramos Puerta.
- Secretaria 2ª: Marta Valpuesta Bermúdez.
- Tesorera 1ª: Mª de los Reyes Cobo Franco.
- Tesorera 2ª: Rocío Perza Romero.
- Vocal de cultos: Daniel Barrio Martín.
- Vocal de archivo y cultura: José Cristobal Navarro Clemente.
- Vocal de obras sociales: Elena Vázquez Rubio.
- Vocal de mantenimiento 1º: Federico Carrasco Linares.
- Vocal de mantenimiento 2º: Manuel J. Rodríguez Rechi.
- Vocal de recuerdos 1º: José Alberto Rodríguez Ventura
- Vocal de recuerdos 2º: Antonio Oliver Alcantara.
- Camarera 1ª: Mª Ángeles Hernández Vázquez.
- Camarera 2ª: Rosa Mª Infante Rodríguez.
- Vocal de juventud: Julia Tirado Soria.
