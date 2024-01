Fallece Félix Acuña, histórico capiller del Gran Poder

Luto en San Lorenzo por la pérdida de un queridísimo hermano y vecino. En estas últimas horas ha fallecido Félix Acuña Rojas, histórico capiller de la hermandad del Gran Poder, cargo que desempeñó durante buena parte de su vida.

Acuña, nacido en 1939, se jubiló en el 2005, pero siempre ha permanecido vinculado a la hermandad como el capiller, tanto de los últimos años en la parroquia de San Lorenzo como en la Basílica, templo al que se traslada la corporación en 1965.

Conocido como "Félix el Capiller", nació en el barrio de la Macarena, en una casa de la calle Patricio Sáenz. Estudió en el colegio de las monjas de la Caridad, y "un día, saliendo del colegio, un sacerdote de la escuela del Convento de Santa Clara, me dijo que me fuera con él. Tendría unos nueve años y un día me pidió que le acompañase para ayudar a misa en la Parroquia de San Lorenzo como monaguillo y así fue como me convertí en monaguillo, siendo entonces párroco regente don Fernando Torralba y García de Soria que lo era de la Parroquia de Santa Cruz de Écija. Después vendrían otros párrocos, D. Andrés Galindo, D. Diego Guzmán, etc. En la Parroquia había un sacristán muy anciano, Joaquín, y como yo llevaba ya de monaguillo algún año pronto me hice con el cargo de ayudante, iniciándose así la que habría de ser mi casa y mi trabajo para toda la vida", apuntaba el propio Félix en un reportaje realizado por la hermandad del Gran Poder en mayo de 2015 y que puede leerse al completo en su página web.

Toda una vida dedicada al Señor de Sevilla y a guardar, ni más ni menos, que sus puertas.