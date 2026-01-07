Fallece el sacerdote Francisco de Borja Medina Rojas

La Compañía de Jesús ha notificado el fallecimiento, este pasado día 6 de enero en Salamanca, del sacerdote Francisco de Borja Medina Rojas, personalidad destacada en el contexto jesuita andaluz y muy querido por hermanos y fieles. Nacido en Sevilla en diciembre de 1925, ingresó en la Compañía el 18 de agosto de 1941, y se ordenó en Granada en julio de 1956, practicando los últimos votos en Huelva en 1959.

Ha desarrollado su labor sacerdotal durante casi setenta años, y ha pertenecido un total de 84 a la Compañía de Jesús. Durante toda su vida dedicada al Señor ha transmitido sus enseñanzas y el Evangelio en puntos como el Puerto de Santa María, Cádiz, Huelva, Málaga, Santa Cruz de Tenerife en incluso Roma. En Granada impartió Ética y Derecho natural y en Huelva fue Delegado Diocesano del Movimiento apostólico matrimonial, así como de Ecumenismo. En Sevilla colaboró en la Cátedra de Historia de la Universidad Civil y en la capital italiana fue profesor en la FAcultad de HIstoria de la Iglesia, colaborando en Monumenta Mexicana y Diccionario Histórico. También fue profesor en la romana Universidad Gregoriana de Historia de la Iglesia. Actualmente se dedicaba a la escritura en Salamanca, donde ha fallecido. Es tío del también sacerdote Francisco de Borja Medina Gil-Delgado, Rector de la Basílica de Jesús del Gran Poder.