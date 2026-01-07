Muere Alfonso Carlos Mateos, hermano honorario y ex hermano mayor de La Corona

La hermandad del Cristo de la Corona ha comunicado el fallecimiento de Alfonso Carlos Mateos Sánchez, quien fuera hermano mayor de la cofradía entre los años 2004 y 2012. En 2022 fue nombrado hermano honorario y distinguido con la insignia de oro de la corporación debido a su extraordinaria dedicación y el cariño que siempre cosechó entre todos sus hermanos.

Figura esencial en el devenir de esta hermandad, fue el hermano mayor que materializó y culminó el paso procesional del Santísimo Cristo de la Corona (proyecto previamente aprobado), asentó la cofradía el Viernes de Dolores como jornada penitencial, incorporó la túnica nazarena a la procesión y consiguió que la hermandad accediese a Palacio en el contexto del itinerario del Vía Crucis procesional del Viernes de Dolores.

Sus restos mortales se hallan en el Tanatorio de la SE-30.