Muere Alfonso Carlos Mateos, hermano honorario y ex hermano mayor de La Corona
Obituario
Fue hermano mayor de la cofradía durante casi una década, desde 2004 hasta 2012
Asentó la corporación en el Viernes de Dolores e incorporó la túnica de nazareno
La capilla de La Estrella cumple cincuenta años este 2026
La hermandad del Cristo de la Corona ha comunicado el fallecimiento de Alfonso Carlos Mateos Sánchez, quien fuera hermano mayor de la cofradía entre los años 2004 y 2012. En 2022 fue nombrado hermano honorario y distinguido con la insignia de oro de la corporación debido a su extraordinaria dedicación y el cariño que siempre cosechó entre todos sus hermanos.
Figura esencial en el devenir de esta hermandad, fue el hermano mayor que materializó y culminó el paso procesional del Santísimo Cristo de la Corona (proyecto previamente aprobado), asentó la cofradía el Viernes de Dolores como jornada penitencial, incorporó la túnica nazarena a la procesión y consiguió que la hermandad accediese a Palacio en el contexto del itinerario del Vía Crucis procesional del Viernes de Dolores.
Sus restos mortales se hallan en el Tanatorio de la SE-30.
También te puede interesar
Lo último