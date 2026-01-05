La capilla de La Estrella cumple cincuenta años este 2026

Desde este pasado 1 de enero, Solemnidad de Santa María Madre de Dios, en la fachada de la Capilla de la hermandad de la Estrella lucen gallardetes anunciando una efeméride destacada para la corporación. Se cumple medio siglo de la bendición de su actual sede canónica, la citada capilla, por lo que la cofradía ha dispuesto sendas banderolas anunciando los cincuenta años de este inmueble, donde diariamente reciben culto las imágenes titulares.

La capilla de la Estrella, eje y punto de encuentro de la calle San Jacinto, es un lugar destacado de la Semana Santa trianera y del día a día del barrio. De hecho, esta misma tarde, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente volverán a transitar ante la fachada de la misma, en su discurrir por el viejo arrabal buscando el tramo final de su recorrido. Además, el Heraldo Real, que ayer recorrió el centro de la ciudad, ha sido encarnado por Sergio García, miembro de junta de la corporación.

El origen de la capilla

Hasta el año 1976, la hermandad de la Estrella radicaba en la vecina iglesia de San Jacinto, regida por los padres dominicos. De dicha estancia es testigo permanente un azulejo en honor a Nuestra Señora de la Estrella. Aquel año fue el último que la cofradía salió desde San Jacinto, realizando su entrada en la nueva sede, que hasta entonces había sido casa hermandad, y con las dependencias anexas con entrada por lo que era la calle Juan Romero, la actual calle Jesús de las Penas, lo que supuso un nuevo hito en la historia de la Hermandad.

Esta nueva sede nació en octubre de 1962, con la adquisición de un solar en la calle San Jacinto número 41, en la que el arquitecto Alfonso Gómez de la Lastra debía desarrollar un proyecto de casa de Hermandad. El proyecto de capilla se decidió en cabildo el 25 de febrero de 1973, encargándosele al arquitecto Antonio Delgado Roig, y los altares a Antonio Martín.

La capilla fue bendecida por el cardenal Bueno Monreal el Sábado de Pasión de 1976. Se hicieron reformas y ampliaciones de la misma en 1982 y 1988, siendo la última la realizada en 2018-2020, ampliándose con el local anexo a la capilla, bendecida por Monseñor Asenjo Pelegrina, entonces arzobispo de Sevilla, el Viernes de Dolores de 2020.