El Cristo de Pasión y Muerte es retirado del culto para tareas de conservación

La hermandad de Pasión y Muerte ha informado en estas últimas horas de la retirada del culto de la imagen del Santísimo Cristo de Pasión y Muerte, su titular. El motivo de esta circunstancia es la realización de tareas de conservación y mantenimiento sobre la talla, que serán desarrolladas por el autor de la misma: José Antonio Navarro Artega.

Dicha disposición fue aprobada en cabildo extraordinario de hermanos, por lo que el crucificado permanecerá unos días lejos de la parroquia del Buen Aire, pues será en el taller del imaginero donde se practiquen estas intervenciones de carácter menor, de cara a que su estado sea perfecto para la próxima Semana Santa. De este modo, la Virgen del Desconsuelo y Visitación presididrá el altar que habitualmente ocupa el Santísimo Cristo, a la espera de su regreso.

Ya el pasado mes de mayo, el Delegado Diocesano de Patrimonio, don Antonio Rodríguez Babío, visitó a las imágenes titulares de esta cofradía trianera, señalando que se hallan en buenas condiciones aunque presentaban algunos desgastes superficiales, por lo que se consideró someter a cabildo esta intervención.

La imagen del Cristo de Pasión y Muerte es obra del escultor José Antonio Navarro Arteaga en 1997. Está tallada en cedro y mide 1,82 m de altura. La imagen está inspirada en las tallas cristíferas del primer barroco sevillano. La hermandad estableció por tanto un plan de conservación preventiva, con acciones concretas para no alcanzar grandes restauraciones en un futuro.