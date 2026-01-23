Esta es la fecha que maneja Los Javieres para la reapertura de la iglesia del Sagrado Corazón

Un día que significará la apertura total de un tiempo nuevo para toda una hermandad. La iglesia del Sagrado Corazón reabrirá al culto, previsiblemente, el próximo 7 de febrero. Es la fecha autorizada por Palacio para la toma de posesión de la nueva junta de gobierno de la hermandad de Los Javieres, trasladada ya de pleno derecho a este céntrico templo, a la sazón el fundacional.

En este sentido, la nueva mesa de oficiales presidida por Antonio Villalba, el nuevo hermano mayor, tomará posesión de los cargos en una ceremonia que arrancará a las 20:30 de la tarde. A partir de entonces, y una vez se celebre el primer cabildo de oficiales en dicha semana, se decidirán los horarios definitivos establecidos tanto para el Sagrado Corazón como para la Capilla de los Luises. De esta manera, para entonces se habrán culminado por tanto todos los trabajos de adecentamiento desarrollados por un amplio y voluntarioso grupo de hermanos durante estos últimos meses.

Desde el traslado de las imágenes el pasado 17 de enero hasta la reapertura del día 7, los hermanos de Los Javieres han aprovechado ese intervalo para culminar todo tipo de labores propias de esta circunstancia: colocación de imágenes en sus respectivos camarines u hornacinas, pruebas de iluminación, disposición de altares, etc. Aunque ya la cofradía abrió recientemente la Capilla de los Luises para la festividad de San Francisco Javier, el próximo 7 de febrero Sevilla recuperará, gracias a la hermandad de Los Javieres, la actividad cultual en un histórico templo de la Semana Santa hispalense medio siglo después.