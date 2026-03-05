Felipe VI visita el manto de la Duquesa de Los Gitanos en la exposición dedicada a Cayetana

Una fotografía que ya forma parte de la historia de toda una hermandad. El Rey Felipe VI ha inaugurado este miércoles la exposición Cayetana. Grande de España por el centenario del nacimiento de quien fue Duquesa de Alba y que acogerá durante unos meses el Palacio de Dueñas, en pleno centro de Sevilla, y lo ha hecho en compañía de sus hijos, entre ellos, Carlos Fitz-James Stuart y Martínez de Irujo, el mayor de la familia, Cayetano y Eugenia.

Durante la visita, el Rey recorrió las distintas estancias que acogen la muestra dedicada a Cayetana de Alba ante un nutrido grupo de periodistas. En uno de los citados espacios se encuentra expuesto uno de los mantos procesionales de la Virgen de las Angustias, de la hermandad de Los Gitanos, y que también conoció el Rey de primera mano. Se trata del conocido manto de "la duquesa", una pieza que fue donada por la propia Cayetana, histórica benefactora de la corporación en su etapa contemporánea. Es una obra realizada por el taller de Fernández y Enríquez, en 1997, y cuenta con el escudo de la Casa de Alba bordado en el centro del mismo. El actual hermano mayor, Emilio Jiménez, y el anterior, José María Flores, acompañaron al Rey en la visita y compartieron todo lujo de detalles acerca de esta pieza.

Comisariada por Eugenia Martínez de Irujo y Cristina Carrillo de Albornoz, junto al equipo de la citada fundación, la muestra contiene una selección de casi 200 piezas que incluye obras de arte, vestidos de alta costura, fotografías, objetos y correspondencia personal. Concretamente, incluye cinco bloques temáticos que abordan su biografía, sus aportaciones en el campo de la cultura a través del mecenazgo de importantes artistas, como coleccionista y pintora.